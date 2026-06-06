Los vinos de la DO León cosechan otras veintiuna medallas en cuatro grandes concursos internacionales

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un nuevo gran oro, ocho oros y doce platas suman otras veintiuna medallas para los vinos certificados por la Denominación de Origen León en el avance de la temporada de grandes concursos vinícolas nacionales e internacionales. Este balance, todavía parcial, eleva ya a 58 altos reconocimientos los acumulados en lo que va de año para las bodegas adscritas al Consejo Regulador.

Cuando todavía quedan por delante certámenes tan importantes y altamente reconocidos a nivel internacional como Decanter o el Concours Mondial de Bruxelles, éste en su sesión exclusiva de blancos y tintos, los Premios Baco, en la cuadragésima edición de la gran cita española para los vinos jóvenes de la añada 2025, que organiza la Unión Española de Catadores, premió con sus Baco de Oro, cinco, a los rosados Pincerna (Pincerna) —elegido además como mejor del concurso en su referencia varietal—, Peregrino (Gordonzello), Esencia 33 (Meóriga), los cuatro de Prieto Picudo, y Savaliebre (Melgarajo), de Negro Saurí. Además, la sociedad de viticultores de Melgar de Abajo (Valladolid) conquistó otra medalla de oro para su blanco Valdeleña, elaborado con uva de la variedad Verdejo.

El bagaje de doce medallas lo completan los Baco de Plata para los también rosados Valdeleña, Castillo de Valmadrigal y Vinea Noctis (ambos de Vinícola Valmadrigal), el tinto Pincerna, igualmente