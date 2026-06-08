Astorga lucirá este domingo la bandera de Clavijo en la Procesión de la Zuiza

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Astorga ha presentado el programa de actos para la tradicional Procesión de la Suiza, que tendrá lugar el próximo fin de semana. Esta festividad, que celebra los 30 años desde el hermanamiento de Astorga con la localidad riojana de Clavijo, recupera este año su presencialidad en la bimilenaria tras haberse celebrado la pasada edición en tierras riojanas.

La organización de los actos corre a cargo del Ayuntamiento de Astorga por tercer año consecutivo, manteniendo la estrecha colaboración con el Ejército —a través del Acuartelamiento de Santocildes y el Coronel del Regimiento— y el consistorio de Clavijo. Como gran novedad institucional, la edición de este año contará con la destacada presencia del General del Mando de Artillería de Campaña (Maca) y de los Marqueses de Astorga, quienes acompañarán a la comitiva en los actos oficiales.

Las actividades comenzarán el sábado con la llegada, en torno a las 12.30 horas, de una delegación de aproximadamente 50 vecinos de Clavijo, encabezada por su alcalde, Pedro Zuazo. El Salón de Plenos del Ayuntamiento acogerá la recepción oficial, a la que seguirá una visita institucional al Palacio de Gaudí para los visitantes y una cena de hermandad en el Seminario.

De cara al público general, la tarde del sábado comenzará a las 19:00 horas con un pregón a caballo por las calles de la ciudad, en el que el pregonero irá acompañado por dos tuizones. La jornada cerrará en la Plaza Mayor con un concierto gratuito de flamenco íntimo a cargo del joven artista y periodista Carlos Pérez, una actuación que el equipo de gobierno ha calificado como «sorprendente y muy especial» tras haberlo descubierto el año pasado en La Rioja.

El plato fuerte del fin de semana arrancará el domingo a las 10.45 horas (11 menos cuarto) en una Plaza Mayor que estará vallada para la ocasión. En un acto que el Ayuntamiento ha querido que sea «público y notorio», las máximas autoridades realizarán la entrega de medallas a los agentes de la Policía Local aprobadas en el pleno municipal (un oficial y cuatro agentes), además de un reconocimiento especial con motivo del 175º aniversario de la creación del cuerpo.

A continuación dará comienzo la Procesión de la Suiza, que contará con una nutrida participación. La comitiva realizará la tradicional parada en la Catedral de Astorga, donde un concejal dirigirá la ofrenda institucional que incluirá la entrega de pan, vino, una ofrenda floral y la medalla institucional de los corporativos municipales.

Al regreso de la procesión, el cortejo se detendrá en la Plaza de Santocildes para celebrar el solemne homenaje a los caídos.

El Ayuntamiento de Astorga invita a todos los ciudadanos y visitantes a participar y disfrutar de estos actos.