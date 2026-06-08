Alto Bernesga aporta ideas sobre emprendimiento y conservación en Esparc

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Reserva de la Biosfera Alto Bernesga ha tenido un papel protagonista en el Congreso Esparc 2026, el principal foro de debate y encuentro para profesionales de los espacios naturales protegidos en España, organizado por EUROPARC-España. Este año el congreso se desarrolló en el enclave del Parque Nacional de Picos de Europa, concretamente en el Centro de Visitantes de Posada de Valdeón (León). En esta edición, la delegación leonesa ha capitaneado uno de los bloques de trabajo más estratégicos del congreso: el Taller 3, bajo el título «Emprendimiento y conservación en espacios naturales». La coordinación de esta mesa corrió a cargo de Verónica del Río Diez, en representación de la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga, quien lideró un espacio de análisis centrado en cómo la preservación de la biodiversidad debe ser un catalizador económico para las comunidades que habitan el territorio. El taller sirvió de escenario para la presentación de la ponencia: «Una reflexión sobre el emprendimiento en áreas protegidas en territorios rurales. Dos décadas de bagaje de la RB Alto Bernesga». Durante la exposición, se analizó el recorrido de este espacio protegido leonés desde su declaración por la Unesco, demostrando que los espacios naturales no deben ser escenarios restrictivos, sino laboratorios vivos de desarrollo y fijación de población. como ejemplo tangible de este modelo de gestión, se realizó una comunicación ante los expertos nacionales las acciones y resultados desarrollados por la reserva dentro del proyecto RES-MAB.