Detenido por dañar con un hacha catorce vehículos y una vivienda en la comarca de La Bañeza.DL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 53 años de edad como presunto autor de un delito continuado de daños, tras causar desperfectos en un total de catorce vehículos estacionados en varias calles de una localidad de la comarca de La Bañeza (León), así como en una vivienda, utilizando presuntamente un hacha de aproximadamente 50 centímetros de longitud.

La investigación se inició tras recibirse una llamada telefónica en las dependencias de la Guardia Civil de La Bañeza, en la cual una persona comunicaba que el ocupante de una furgoneta estaba causando daños en varios vehículos de su localidad.

Trasladada una patrulla del Puesto Principal de La Bañeza al lugar de los hechos, se procedió a identificar al conductor y único ocupante del vehículo sospechoso, portando en su interior el hacha con la que supuestamente se causaron los daños, que fue intervenida en ese momento.

Durante el desarrollo de la investigación se recabaron diversos indicios y pruebas que permitieron determinar la presunta participación del identificado en los actos vandálicos, que afectaron a un total de catorce vehículos y a un inmueble.

Los hechos habían generado una notable alarma social entre los vecinos, actuando la patrulla comisionada al lugar con gran rapidez, logrando el esclarecimiento de los hechos y la detención del presunto autor.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, esta persona fue puesta a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Bañeza, en funciones de Guardia.