La Bañeza renueva con 100.000 euros la Avenida Vía de la Plata

Imagen de las obras que se están acometiendo en la Avenida Vía de la Plata.dl

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza continúa avanzando en su plan de mejora y modernización de los espacios públicos de la ciudad mediante una nueva inversión de 100.000 euros destinada a la renovación de la Avenida Vía de la Plata de la localidad. Esta actuación se enmarca dentro del programa municipal de acondicionamiento y mejora de las vías públicas, cuyo objetivo es seguir adaptando las infraestructuras urbanas a las necesidades actuales de los vecinos y contribuir de esta forma a la mejora de la calidad de los espacios de uso común.

Entorno urbano

La intervención forma parte de la estrategia municipal orientada a la modernización, mejora y reacondicionamiento de diferentes puntos de la ciudad, reforzando el compromiso del Ayuntamiento con el mantenimiento y la puesta en valor del entorno urbano.

Esta actuación se suma a las obras desarrolladas recientemente en la zona del polideportivo municipal, consolidando así una importante inversión pública en distintos enclaves de La Bañeza. Entre ambas intervenciones, el volumen de inversión ejecutado durante los últimos días alcanza aproximadamente los 200.000 euros.

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento de La Bañeza «mantiene su apuesta por la mejora continua de las infraestructuras municipales, impulsando proyectos que contribuyen a una ciudad más moderna, accesible y funcional para todos los ciudadanos», tal y como ha asegurado el consistorio en una nota de prensa.