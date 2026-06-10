Cientos de lacianiegos secundan la movilización por el futuro de Laciana

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Cientos de lacianiegos se han manifestado este mediodía por las calles de Villablino en una movilización masiva para exigir un horizonte socioeconómico viable y frenar el declive de la zona. La jornada ha estado marcada por un parón general de tres horas, secundado de forma masiva por el tejido empresarial local. Minutos antes de las doce del mediodía, los comercios y negocios de la localidad comenzaron a bajar sus persianas en señal de solidaridad, mientras la Avenida Constitución, a la altura del Ayuntamiento, se convertía en un hervidero de vecinos que acudían al punto de encuentro. Antes de arrancar la marcha, los portavoces del Frente Común tomaron la palabra para agradecer la masiva asistencia de los vecinos y recordar que la comarca "sigue luchando por un futuro".

El momento más emotivo previo a la salida lo protagonizó la cantante local Charo, quien entonó una canción dedicada al pueblo lacianiego, sus batallas históricas y su arraigado origen minero, despertando el aplauso unánime de los asistentes. La manifestación civil comenzó encabezada por una gran pancarta portada por los organizadores del parón en la que se podía leer "Una Laciana con futuro", lema central de la protesta. El recorrido, que transcurrió en un ambiente reivindicativo y pacífico, finalizó con un acto para reivindicar el relevo generacional que está comprometido con el devenir de la comarca. Dos estudiantes lacianiegos se encargaron de dar lectura al manifiesto final, poniendo el broche de oro a una jornada en la que el valle de Laciana ha dejado claro que no piensa rendirse.