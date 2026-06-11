Camposagrado acoge una nueva edición del concurso de mastines

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La tradicional Romería de Camposagrado volverá a ser escenario del concurso monográfico de Mastín Español, una cita histórica que reunirá a ejemplares procedentes de León, pero también de otras provincias. Y es que Camposagrado celebrará el 14 de junio una nueva edición de su tradicional Concurso Monográfico de Mastín Español, enmarcado dentro de su romería. El evento, uno de los más antiguos de toda España dedicados a esta raza y se celebra desde el año 1988.

La organización del evento correrá a cargo de la Unión de Criadores de Mastín Español (Ucme), mientras que el prestigioso especialista Francisco Torrijos ejercerá como juez internacional encargado de valorar a los ejemplares participantes. Además del concurso, la jornada incluirá confirmaciones de raza, que se llevarán a cabo una vez finalizadas las pruebas principales.

Más detalles

La organización ha informado de que las inscripciones comenzarán a las 10:00 horas y es obligatorio que los propietarios presenten la correspondiente cartilla sanitaria de cada ejemplar. Asimismo, todos los perros participantes deberán pasar la pertinente inspección veterinaria.

Se espera una destacada afluencia de mastines procedentes de distintos puntos de España, especialmente de la provincia de León, considerada una de las grandes referencias en la cría y conservación de esta emblemática raza ganadera. Camposagrado se ha consolidado como cita de referencia para criadores, aficionados y defensores del mastín.