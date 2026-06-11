La Guardia Civil busca a un varón desaparecido en la localidad de Páramo del Sil

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha iniciado este mañana, un dispositivo de búsqueda para localizar a un varón de 60 años de edad y nacionalidad española, el cual lleva desaparecido desde la tarde de de este lunes, que salió andando de su domicilio de forma voluntaria, situado en la localidad de Páramo del Sil (León).

El desaparecido viste mono de trabajo verde y botas de goma, mide 160 cm de estatura, complexión fuerte, pelo canoso y barba poblada.

En el operativo participan patrullas de seguridad ciudadana y a lo largo de la tarde se tiene previsto que se incorporen al mismo, el helicóptero de la Unidad Aérea de León, componentes del Seprona y un can con su guía especializado en seguridad y rescate (SYR) del Grupo Cinológico de la Zona de Castilla y León con sede en Zamora.