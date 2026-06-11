Nacen los primeros polluelos de urogallo en Valsemana

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El centro de cría de Valsemana, gestionado por la Junta de Castilla y León, ha celebrado un hito histórico para la conservación de la biodiversidad con el nacimiento de los primeros pollitos de urogallo cantábrico. Este acontecimiento llega tras una temporada de puesta excepcional en las instalaciones, donde se han llegado a contabilizar 115 huevos, una cifra récord que alimenta las esperanzas de los especialistas en la recuperación de esta emblemática especie en peligro de extinción.

Con la eclosión de los primeros ejemplares, el equipo técnico del centro se adentra ahora en una de las etapas más delicadas y complejas del proceso. Durante las próximas semanas, la prioridad absoluta será asegurar el desarrollo saludable de las crías, un periodo caracterizado por la fragilidad biológica de los polluelos y la necesidad de mantener unas condiciones de manejo extremadamente precisas.

A pesar de la tensión que conlleva este proceso y las dificultades inherentes a la cría en cautividad de una especie tan sensible, el personal del centro afronta el reto con una motivación renovada. El equipo de Valsemana mantiene un compromiso inquebrantable y una gran ilusión por lograr el máximo número de supervivientes, trabajando incansablemente para devolver al urogallo a los bosques de la cordillera Cantábrica.