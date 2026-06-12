Poeda impulsa el emprendimiento juvenil con talleres en cinco colegios

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Un total de 125 alumnos y alumnas de 4.º de ESO y ciclos formativos han participado durante el curso 2025/2026 en los Talleres de Emprendimiento y Empleabilidad organizados por el Grupo de Acción Local Poeda, una iniciativa que busca fomentar la cultura emprendedora entre la juventud y dar a conocer las oportunidades de desarrollo profesional que ofrece el medio rural.

La actividad, impulsada a través de la Red de Puntos de Apoyo a la Mujer Emprendedora (Pame Poeda), se ha desarrollado en cinco centros educativos del territorio: IES Valles del Luna, de Santa María del Páramo; IES Río Órbigo, de Veguellina de Órbigo; IES Doctora María José Alonso, de Carrizo de la Ribera; IES Fernando I, de Valencia de Don Juan; y CEO San Juan, de Benavides.

El principal objetivo de estos talleres ha sido ayudar al alumnado a reflexionar sobre el entorno económico y empresarial más cercano, identificando las posibilidades que existen en sus propios municipios y presentando el emprendimiento como una alternativa real de futuro.

A través de una metodología práctica y participativa, los estudiantes trabajaron durante dos horas lectivas en la creación de propuestas empresariales mediante la herramienta Canvas, analizando las necesidades de su entorno y convirtiéndolas en posibles proyectos de negocio.

Con este programa, Poeda reafirma su compromiso con el impulso del talento joven y con la generación de nuevas oportunidades que contribuyan al desarrollo económico y social del medio rural.

Además, la entidad ha completado esta labor formativa con la organización de diez jornadas de ciberseguridad en colaboración con Incibe.