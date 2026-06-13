Villarino del Sil denuncia las “incursiones continuas” de una manada de osos a los cerezos del núcleo urbano

Captura del vídeo en el que se ve a Lechuguina y sus crías cruzando la CL-631.dl

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La Junta Vecinal de Villarino del Sil, en la provincia de León, denunció hoy las “incursiones continuas” en los últimos días de una manada de osos a distintas horas del día a los cerezos del núcleo urbano de la localidad.

En un comunicado recogido por la Agencia Ical, la Junta Vecinal aseguró que estos hechos “se repiten año tras año y cada vez con más número de ejemplares, sin que las medidas puestas por las administraciones y colectivos proteccionistas den resultados”.

En este sentido, los vecinos recordaron que se ha radiomarcado en dos ocasiones, en 2021 y en 2023, por lo que saben que “son la osa Lechuguina y sus amigos y descendientes los que realizan las incursiones a las cerezas aún ni maduras”. Además, advirtieron que “se temen lo peor después”, ya que, “por experiencia” vaticinaron que “tras destrozar los cerezos, como quedan año tras año sin que nadie los restablezca, atacarán a las huertas”.

Villarino del Sil también aseguró que, tras los ataques ocurridos, llamaron al Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, “como marca el protocolo”, pero “solo se han interesado y acercado las patrullas de la Guardia Civil en todas las ocasiones requeridas”, algo que, según lamentó la Junta Vecinal “ha hecho ningún miembro de la patrulla oso de Patrimonio Natural de la Junta de Castilla y León, que tienen asignada la protección de los hechos acaecidos a lo largo de esta semana”.

Por todo ello, la Junta Vecinal de Villarino del Sil, perteneciente al término municipal de Palacios del Sil, advirtió hoy que “el hartazgo y la falta de medidas disuasorias contundentes generan desasosiego, impotencia y falta de credibilidad”, ya que “a pesar de lo que se prometió años atrás, siempre se repite la misma historia”.