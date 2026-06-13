León reduce un 24,3% el consumo de gasóleo agrícola pese a la rebaja del IVA

Publicado por ICAL León Creado: Actualizado:

El encarecimiento de los carburantes provocado por la guerra entre Estados Unidos e Irán y las tensiones en el estrecho de Ormuz ya deja efectos en la provincia de León. Aunque en el conjunto de Castilla y León el consumo de combustibles para el transporte se mantuvo estable durante el mes de abril gracias a la rebaja del IVA del 21 al 10 por ciento, en territorio leonés el repostaje descendió un seis por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Según los datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), en abril se consumieron en la provincia 28.431 toneladas de carburantes para transporte, lo que sitúa a León entre las seis provincias de la Comunidad donde se registraron descensos, frente a los incrementos contabilizados en Burgos, Salamanca y Zamora.

La rebaja fiscal aprobada por el Gobierno el pasado 21 de marzo permitió que el consumo autonómico apenas variara, con un ligero aumento del 0,1 por ciento, pero ese efecto no evitó la caída en León, donde el comportamiento del mercado fue menos favorable.

El sector agrario es, sin embargo, el que refleja con mayor claridad las consecuencias del aumento de los costes energéticos. En abril, el consumo de gasóleo B destinado a labores agrícolas y ganaderas cayó en la provincia un 24,3 por ciento, hasta las 7.782 toneladas, a pesar de las ayudas y bonificaciones habilitadas para el sector.

La reducción del repostaje agrícola en León se sitúa entre las más significativas de Castilla y León, solo por detrás de las registradas en Ávila y Segovia. El descenso se produce en un contexto de movilizaciones del sector, que reclama medidas adicionales para compensar la pérdida de rentabilidad de las explotaciones.

Mientras el consumo de combustible para el transporte logra resistir en el conjunto de la Comunidad, el comportamiento del sector primario evidencia que el incremento de los precios sigue teniendo un importante impacto sobre la actividad agrícola y ganadera de la provincia leonesa.