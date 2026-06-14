Mil años después, la Zuiza sigue uniendo pueblos

Astorga volvió a mirar este domingo a su pasado para mantener viva una de las tradiciones más antiguas de la Península Ibérica. Después de tres años sin celebrarse, la procesión de la Zuiza y el desfile de la Bandera de Clavijo regresaron a las calles de la ciudad, recuperando una ceremonia que simboliza el hermanamiento histórico entre Astorga y la localidad riojana de Clavijo.

La jornada comenzó a las 11.00 horas con la salida del cortejo desde el Ayuntamiento en dirección a la Catedral. En el desfile participaron representantes institucionales de ambos municipios, una representación del Regimiento de Artillería Lanzacohetes de Campaña nº 63, miembros de la Imperial Orden del Pendón de San Isidoro, las tradicionales doncellas de la Zuiza y la guardia de zuizones, encargadas de escoltar las enseñas históricas.

El cortejo fue recibido en la Catedral de Astorga, donde se celebró una eucaristía. Posteriormente, la procesión emprendió el camino de regreso hasta el Ayuntamiento, realizando una parada en la plaza de Santocildes para rendir homenaje a los caídos ante el Monumento a los Sitios.

El alcalde de Astorga, José Luis Nieto, destacó la importancia de haber recuperado esta celebración y recordó que «después de tres años sin celebrarse la procesión de la Zuiza, los pueblos de Astorga y Clavijo vuelven a hermanarse con motivo de la conmemoración de la batalla de Clavijo». El regidor explicó que esta tradición «partió en el año 844 y es una de las más antiguas que se celebran en la Península».

Nieto puso en valor el significado de la Bandera de Clavijo, custodiada en el despacho de Alcaldía, señalando que «será de las más antiguas que tenemos en nuestro país conmemorando una batalla de las tropas al mando del Rey de León».

La celebración contó con una destacada representación institucional y militar. Asistieron el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en representación del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el general del Mando de Artillería de Campaña (MACA), Antonio Mujía; el teniente general Rubén García Servert, del Ejército del Aire; así como mandos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, además del alcalde de Clavijo, que acompañó al regidor astorgano en este acto de hermanamiento.

Para José Luis Nieto, la recuperación de la Zuiza ha sido posible gracias a la implicación de numerosos colectivos y voluntarios, a los agracedió su esfuerzo. El alcalde también subrayó el valor cultural y educativo de esta tradiciónta tradición que rememora la legendaria batalla de Clavijo, vinculada a la aparición del Apóstol Santiago a caballo durante el enfrentamiento y a la participación de las tropas del Reino de León.