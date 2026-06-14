Las secuelas de los incendios enturbian el agua en Laciana

La comarca de Laciana continua sufriendo las consecuencias de los incendios que asolaron el Valle el año pasado, y es que en la jornada de ayer, los vecinos de Villablino, Orallo y Villager pudieron comprobar que el agua del grifo y de las cisternas de los baños era de un color oscuro.

Según explicó el regidor lacianiego, Mario Rivas, tras la tormenta del sábado, los arrastres ocasionados han afectado a la captación de agua de la pedanía lacianiega de Orallo, provocando que el agua salga en condiciones insalubres. Asimismo, destacó que el Ayuntamiento ya cerró el depósito que se abastece de esta captación, ubicado en San Miguel de Laciana, para su correcta limpieza y tratamiento, realizando con ello un trasvase necesario de agua a otro depósito. Por lo tanto, se prohíbe el riego de forma temporal, puesto que el trasvase de agua limita el abastecimiento y se debe priorizar el consumo humano. El Ayuntamiento de Villablino continúa trabajando en realizar una captación auxiliar en Orallo, para evitar que este problema se repita en temporadas de fuertes precipitaciones. No obstante, completado el trasvase, el agua ya contará con todas las garantías sanitarias.

Mientras que en la pedanía de Sosas, también afectada por los incendios, ya se completó una actuación previa denominada ETAP (Estación de Tratamiento de Agua Potable) para eliminar la turbidez del agua.