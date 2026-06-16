Babia estudia pedir la nulidad de todas las actuaciones de Mieres en Pinos desde 1926

El Ayuntamiento de San Emiliano y las juntas vecinales de Babia con derechos comunales en el Puerto de Pinos —Pinos, Candemuela, San Emiliano y Villargusán— han mantenido una reunión de trabajo para analizar la situación actual de la actividad ganadera en la zona y valorar las últimas resoluciones judiciales y administrativas relacionadas con el histórico conflicto que mantienen con el Ayuntamiento de Mieres.

Durante el encuentro, las entidades locales realizaron un balance de las actuaciones emprendidas en defensa de los derechos comunales de los pueblos de Babia y reiteraron su compromiso de seguir utilizando todas las vías legales disponibles para proteger el uso tradicional de los pastos del Puerto de Pinos.

En el ámbito judicial, el Ayuntamiento de Mieres y la organización agraria Coag han interpuesto diversos recursos contra el auto que prohíbe la subida del ganado procedente del municipio asturiano a los pastos situados en Babia. Aunque hasta la fecha dichos recursos han sido inadmitidos, todavía existen procedimientos pendientes de resolución.

No obstante, las entidades locales consideran que la doctrina jurisprudencial existente es cada vez «más clara y consolidada» respecto a la imposibilidad legal de que el Ayuntamiento de Mieres facilite a sus ganaderos el aprovechamiento de pastos situados fuera de su término municipal. Por ello, confían en que la prohibición actualmente vigente se mantenga y quede definitivamente respaldada por los tribunales.

Especial relevancia ha adquirido también la evolución del procedimiento administrativo. El Consejo Consultivo del Principado de Asturias ha emitido un dictamen favorable a la revisión de oficio del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Mieres el 30 de diciembre de 1993, mediante el cual se calificaba el Puerto de Pinos como bien de dominio público.

Como consecuencia directa de ese informe, el propio Pleno del Ayuntamiento de Mieres acordó el pasado 28 de mayo de 2026 declarar la nulidad de aquel acuerdo. Para las entidades locales de Babia, esta decisión constituye un reconocimiento implícito de que el consistorio asturiano no puede ejercer competencias fuera de su ámbito territorial.

A juicio del Ayuntamiento de San Emiliano y de las juntas vecinales afectadas, si la adquisición de los montes del Puerto de Pinos —o incluso tal y como afirman ahora, la supuesta donación realizada por quien entonces ocupaba la Alcaldía de Mieres— tuvo como finalidad pública facilitar pastos a los ganaderos mierenses, dicha actuación carecía de cobertura legal desde su origen.

Por este motivo, sostienen que la causa de nulidad no se limita al acuerdo plenario de 1993, sino que se remonta a la propia adquisición del Puerto de Pinos en el año 1926. En consecuencia, consideran que existen fundamentos jurídicos suficientes para solicitar la declaración de nulidad de todos los actos administrativos y jurídicos realizados por el Ayuntamiento de Mieres sobre estos terrenos durante el último siglo.

Las entidades locales de Babia entienden que los mismos argumentos utilizados por el Consejo Consultivo del Principado de Asturias para invalidar el acuerdo de 1993 permiten concluir que el Ayuntamiento de Mieres «nunca pudo adquirir válidamente la propiedad del Puerto de Pinos, por lo que todas las actuaciones posteriores derivadas de aquella adquisición serían radicalmente ilegales», explican.