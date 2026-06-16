Las Cortes de Castilla y León y la Diputación estrechan lazos institucionales

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez y Gerardo Álvarez Courel, presidente de la Diputación Provincial.DL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Diputación de León ha sido escenario de un encuentro institucional entre el presidente de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez, y el máximo responsable de la institución provincial, Gerardo Álvarez Courel. Esta visita forma parte de la ronda de contactos que el presidente del Parlamento autonómico está llevando a cabo por las distintas provincias, con el objetivo de fortalecer las relaciones con las principales entidades de la Comunidad y tomar el pulso a las necesidades específicas de cada territorio.

El encuentro ha servido para que el presidente de las Cortes conozca al detalle la actividad diaria de la Diputación leonesa, así como los diferentes proyectos y políticas públicas que se diseñan desde la institución para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, prestando una especial atención al desarrollo y la sostenibilidad del medio rural de la provincia.

Durante la reunión de trabajo, ambos mandatarios han coincidido en la necesidad de consolidar una comunicación fluida y permanente entre los dos organismos. Asimismo, han abogado por seguir impulsando espacios conjuntos de colaboración y concertación que permitan afrontar con mayores garantías de éxito los desafíos estructurales del territorio leones, situando el diálogo y la cooperación entre administraciones como los ejes de la acción política.