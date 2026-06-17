Cistierna renueva el vaso de la piscina de niños con un coste de 23.000 euros

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Cistierna, ha finalizado las obras de remodelación y optimización del vaso de la piscina pequeña del complejo deportivo. El proyecto ha contado con una inversión total de 23.000 € y se ha centrado en la renovación completa del revestimiento interior, el aislamiento del suelo y la actualización de los sistemas de evacuación e impulsión de agua para adaptarlos a las normativas de seguridad vigentes.

Esta actuación necesaria, tras el deterioro de la cita piscina, se ha finalizado con la intención de abrir las instalaciones al público el próximo día 27 de junio que durante los días 27, 28, 29 y 30 será de puertas abiertas de forma gratuita, para comenzar ya en el mes de julio con la apertura normal.

Las actuaciones principales ejecutadas en la instalación técnica comprenden: Se han revestido 256,65 m² con membrana de PVC en color beige. El suelo cuenta con un acabado antideslizante hasta los 1,5 metros de profundidad para evitar resbalones. Las paredes se han finalizado en acabado liso. Se ha colocado 185,25 m² de manta geotextil de alta densidad en el suelo del vaso. Además, se ha realizado la sustitución integral de un sumidero de fibra de vidrio de 2,5 pulgadas apto para lámina de PVC y cambio de 8 boquillas de fondo con caudales proporcionales, mejorando drásticamente la recirculación del agua y eliminando zonas muertas.