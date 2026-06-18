«El nuevo consejero de Agricultura es un acierto, conoce los problemas del campo"

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

El presidente de Asaja León, Arsenio García, hizo un repaso de la actualidad del campo en el Filandón celebrado este miércoles, el último de la temporada.

El nuevo consejero

«Conoce nuestros problemas» . «Es nuevo nombramiento es un acierto. Primero porque es agricultor y eso hay que ponerlo en valor. Es el primer consejero de Agricultura en la historia que es agricultor y también porque es una persona muy formada, con una larga trayectoria en las organizaciones agrarias y muy reivindicativa con el sector. Conoce los problemas y siempre ha puesto soluciones encima de la mesa y eso es lo que le vamos a pedir ahora. Y también que todos unidos hagamos frente a esta gran crisis que vive ahora el sector».

Las reivindicaciones

«Urge la crisis del cereal» . «Tenemos muchísimos problemas, pero el más urgente es la crisis del cereal. Tenemos una crisis estructural en una provincia que depende del cereal, donde no remontan los precios, los insumos se han disparado y las cuentas no salen. Hoy en secano no se puede producir por menos de 700 u 800 euros en costes. Si nos vamos al regadío, tampoco somos capaces de tener beneficios y aquí se ha apostado por el regadío y somos la envidia de España y de Europa».

Otras preocupaciones

«Vamos a estar reivindicativos con la PAC» . «Nos preocupa la nueva PAC que vendrá a partir del 2027; Europa quiere unos recortes importantes porque busca que parte del dinero de la política agraria se destine a defensa. Vamos a estar expectantes y reivindicativos porque es una política que tiene que defender al consumidor y no podemos perder la seguridad alimentaria que tenemos en Europa. Mercosur perjudica al consumidor y pone en riesgo la salud de los europeos».

Conciencia ciudadana

"A la larga, verá las consecuencias" . «Creo que el ciudadano no es consciente de la importancia de estas reivindicaciones sobre Mercosur porque cuando nosotros hemos reivindicado que Mercosur era un desastre y poníamos esto sobre la mesa, la sociedad no se ha inmutado mucho, pero a la larga se verán las consecuencias y espero que un día reaccione y mire la procedencia de lo que consume porque no todo vale ni es igual.

Educar el consumo

«Hay que empezar desde pequeños» . «Es importante que los niños sepan desde el primer momento de dónde vienen los productos que consume, cómo y dónde se producen; seguiremos luchando para que esto se implante en las escuelas».

Políticas e instituciones

"Reivindicamos también en Europa" . «Muchas políticas nos vienen desde Europa, pero también Europa da cierta libertad a los países miembros y a las comunidades autónomas para que puedan actuar. Siempre hay margen para suavizar las cosas a nivel estatal y comunitario y nosotros somos reivindicativos también a nivel europeo, estamos agrupados en el Copa-Cogeca y la relación que tenemos con las organizaciones agrarias europeas es inmejorable.

Relevo generacional

«En León el problema es otro» . «León no tiene el problema del relevo generacional, es la provincia de Castilla y León en la que más gente se incorpora al campo. El problema es la falta de superficie, tanto agraria como de pastos. El problema que tiene ahora un joven es con qué se incorpora. La maquinaria es carísima y el que no tenga apoyo familiar en el sector casi es imposible. Cuando se incorpora un hijo, ya el padre está muy limitado en superficie. Necesitan más superficie para poder sobrevivir. Cada día los márgenes son más ajustados y se necesita más superficie. Hoy lo más difícil son estos dos aspectos: que es muy caro incorporarse y que no hay superficie».

El agua como ventaja

«Vivimos del cereal» . «La gran ventaja que tiene León es el agua, en todo lo demás estamos desfavorecidos. Los cultivos que tenemos aquí son los que se adaptan a las condiciones de la provincia. Aquí practicamente vivimos del cereal, ha cogido algo de impulso la alubia, la remolacha se mantiene pese a las barbaridades de Azucarera y el lúpulo se da por finalizado».

Lúpulo

«Están arruinando al sector» . «La situación actual del lúpulo es muy similar a la de la remolacha con Azucarera. Dos multinacionales que han venido por lo mismo: el cupo. Hopsteiner lo que quiere es vender lúpulo a las cerveceras; lúpulo suyo. Si León no se lo da lo trae de fuera, no tiene ningún interés en que se cultive lúpulo en León. Están arruinado al sector, no solo Hopsteiner, sino también con la connivencia de las cerveceras».

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