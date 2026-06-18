La Diputación de León destina 30.000 euros a la mejora del equipamiento de los espacios jóvenes municipales

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La Diputación de León ha convocado una línea de subvenciones dotada con 30.000 euros destinada a que los ayuntamientos de la provincia de menos de 20.000 habitantes puedan financiar programas de equipamiento de espacios jóvenes municipales.

El objeto de esta convocatoria, gestionada por el área de Juventud que dirige la diputada Patricia Martínez, es apoyar a los consistorios en la mejora de instalaciones destinadas a impulsar la convivencia, la participación juvenil en actividades sociales y culturales y la adecuada ocupación del tiempo libre, lo que favorece el impulso demográfico en el medio rural, especialmente en los municipios con menor población, donde puedan acceder preferentemente jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y los 18 años.

Las ayudas financiarán actuaciones desarrolladas durante el período comprendido entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Las inversiones subvencionables irán dirigidas a dotar de equipamiento a un espacio o centro joven municipal ubicado en una instalación propia o en una dependencia diferenciada dentro de otra ya existente, como una casa de cultura o una casa del pueblo, entre otras.

Entre las actuaciones que podrán acogerse a esta convocatoria figuran pequeñas obras de adecuación de los espacios, la adquisición de mobiliario y elementos de decoración o descanso, así como equipamiento electrónico, informático y juegos destinados a favorecer la actividad juvenil en estos centros.

Un total de 16 ayuntamientos podrá resultar beneficiario de esta línea de ayudas. Cada uno de ellos podrá recibir una subvención máxima de 1.875 euros y la aportación provincial no podrá superar en ningún caso el 90 por ciento del coste final presentado.

La concesión se realizará en régimen de concurrencia competitiva y tendrá en cuenta criterios relacionados con las características del municipio y los servicios municipales existentes en materia de juventud. Esta convocatoria entronca con el programa de actividades juveniles espacio joven y con la convocatoria de subvenciones a programas municipales de actividades juveniles, en la que se financia la gestión municipal integral del espacio joven municipal mediante personal propio o con empresas de servicios y sus actuaciones.

No resulta necesario que las instalaciones adscritas a esta convocatoria tengan reconocimiento oficial. Las solicitudes deberán presentarse obligatoriamente a través de la sede electrónica de la Diputación de León en un plazo de 20 días hábiles contados desde el pasado día 16 de junio.