Decanter y Concurso Mundial de Bruselas premian a los vinos de la DO León con otras cinco medallas

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Dos certámenes internacionales de postín, sin duda alguna los más importantes de Europa, el británico Decanter y el itinerante Concours Mondial de Bruxelles, en este caso sólo en su sección exclusiva para blancos y tintos, premiaron a los vinos certificados por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen León con otras cinco medallas de alto valor que elevan ya a 63 las conquistadas por las bodegas del sur-sureste vitivinícola de la provincia de León en lo que va de temporada.

La bodega Cien Cepas se alzó con sendos oros en esos dos certámenes para su tinto crianza Cien Cepas de la añada 2020. Se trata de un proyecto familiar, asentado en Corbillos de los Oteros, que prima la calidad sobre el volumen y defiende la elaboración artesanal, tradicionalmente sólo de tintos de Prieto Picudo, aunque con todavía reciente incursión en los blancos a partir de la variedad Albarín.

Decanter World Wine Awards, que se celebró en Londres (Reino Unido), elevó también a las excelencia y reconoció con sendas medallas de plata al blanco Pardevalles 2025 (Pardevalles-Valdevimbre), elaborado con la variedad Albarín, y al tinto de Prieto Picudo Don Suero, reserva de 2018 (Vile, también de Valdevimbre). Y premió con un meritorio bronce al Pincerna Sumiller (Pincerna-Grajal de Campos), también tinto de la misma vinífera y de la añada 2024, con doce meses de crianza.

A esos altos reconocimientos se suma una mención de mérito para el Finca Tiramulos, blanco de 2025 elaborado con uva de la variedad Albarín por la bodega Meóriga (Mayorga de Campos).

Todavía sin concluir la temporada de grandes concursos vinícolas nacionales e internacionales, las bodegas de la Denominación de Origen León acumulan, aunque con menos participación que en años anteriores, 63 medallas: 3 grandes oros en los pocos certámenes que incluyen esa categoría, 31 medallas de oro, 28 de plata y sólo 1 en la casi inusual de bronce. Este importante palmarés pone de nuevo de manifiesto la alta calidad de elaboración y el extraordinario potencial vinícola de las dos variedad de uva de referencia para la DO León: la blanca Albarín y la tinta Prieto Picudo.