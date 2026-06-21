Dos heridos en una salida de vía en la A-231 en Villamoratiel de las Matas
El coche se ha salido de la calzada en el kilómetro 28 de la autovía. Los servicios médicos de Sacyl han acudido al lugar para atender a un hombre y una mujer con lesiones leves
Un hombre y una mujer, ambos de unos 70 años de edad, han resultado heridos de carácter leve a última hora de la mañana de este domingo tras sufrir un accidente de tráfico en la autovía A-231, a su paso por el término municipal de Villamoratiel de las Matas, según han confirmado fuentes del servicio de emergencias.
El incidente se ha registrado a las 11.08 horas, momento en el que la sala operativa ha recibido una llamada de alerta informando de la salida de vía de un turismo a la altura del punto kilométrico 28 de la citada autovía. Los testigos del siniestro han solicitado asistencia sanitaria in situ para atender a los dos ocupantes del coche accidentado.
A raíz del aviso, se ha activado de inmediato el protocolo de emergencias, notificando lo sucedido a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de León y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha movilizado los recursos asistenciales necesarios para evaluar y atender las lesiones de los afectados en el lugar del accidente.