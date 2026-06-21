Dos heridos en una salida de vía en la A-231 en Villamoratiel de las Matas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un hombre y una mujer, ambos de unos 70 años de edad, han resultado heridos de carácter leve a última hora de la mañana de este domingo tras sufrir un accidente de tráfico en la autovía A-231, a su paso por el término municipal de Villamoratiel de las Matas, según han confirmado fuentes del servicio de emergencias.

El incidente se ha registrado a las 11.08 horas, momento en el que la sala operativa ha recibido una llamada de alerta informando de la salida de vía de un turismo a la altura del punto kilométrico 28 de la citada autovía. Los testigos del siniestro han solicitado asistencia sanitaria in situ para atender a los dos ocupantes del coche accidentado.

A raíz del aviso, se ha activado de inmediato el protocolo de emergencias, notificando lo sucedido a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de León y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha movilizado los recursos asistenciales necesarios para evaluar y atender las lesiones de los afectados en el lugar del accidente.