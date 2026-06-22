Nueva alerta por calor en León: termómetros a 38 grados con riesgo de tormentas fuertes

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La provincia de León vivirá este lunes 22 de junio otro día de intenso calor por la ola de temperaturas máximas que afecta a la península. La jornada estará marcada por la activación de avisos por calor y por la posibilidad de que descarguen tormentas fuertes por la tarde. Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología los avisos por altas temperaturas estarán activos desde las 13.00 hasta las 20.59 horas. El riesgo será de nivel naranja en la Cordillera Cantábrica leonesa y de nivel amarillo en el resto de la provincia.

Los termómetros registrarán valores muy altos en los principales municipios leoneses, según la previsión de Aemet. Ponferrada alcanzará los 38 grados y Astorga, 37 grados. En la ciudad de León la máxima se quedará en 36 grados, mientras que Villablino registrará 35 grados. Además, las temperaturas mínimas van a subir de forma ligera o moderada. Esto provocará noches calurosas en las que será difícil conciliar el sueño, ya que el termómetro no bajará de los 21 grados en Ponferrada ni de los 20 grados en la capital. En Astorga y Villablino las mínimas se quedarán en 17 grados.

El cielo comenzará el día poco nuboso, aunque con algunas nubes altas. Sin embargo, a medida que avance la tarde empezarán a formarse nubes de evolución que podrían descargar tormentas y chubascos ocasionales, que en algunos puntos de la provincia llegarán a ser fuertes. El viento soplará flojo o moderado, principalmente del sur, pero la predicción advierte de que se pueden registrar rachas muy fuertes de viento en las zonas donde descarguen las tormentas.