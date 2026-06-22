Decretado nivel 1 para un fuego en Valdepiélago en el que trabaja una veintena de medios
El incendio amenaza la zona del Curueño leonés y su estabilización costará más de doce horas
La Junta ha decretado Índice de Gravedad 1 para un incendio que se ha declarado en Valdepiélago y en el que trabaja una veintena de medios aéreos y terrestres.
El nivel se ha decretado por la previsión de tardar más de doce horas en lograr su estabilización, señala la Consejería de Medio Ambiente a través de sus medios de difusión.
El incendio comenzó en la medianoche --00.21 horas-- en este municipio por causas que se están investigando. El dispositivo desplegado esta mañana consta de un técnico, seis agentes medioambientales, tres cuadrillas terrestres, tres brigadas, tres autobombas y un bulldózer, así como dos medios aéreos.