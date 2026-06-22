Estabilizado el incendio Valdepiélago que movilizó a una treintena de medios

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La Junta de Castilla y León ha dado por estabilizado el incendio de Valdepiélago (León), que se declaró en la madrugada de este lunes y en el que aún trabajan una treintena de medios.

El incendio comenzó a las 00.21 horas en este municipio por un rayo y esta mañana se activó el Índice Potencial de Gravedad (IGR) 1 ante la previsión de tardar más de doce horas en lograr su estabilización, si bien este riesgo se redujo a nivel 0 esta tarde, para después dar el fuego por estabilizado a las 17.52 horas.

Sobre el terreno trabaja aún una treintena de medios compuesta por, entre otros, un técnico, ocho agentes medioambientales, cuatro cuadrillas terrestres, otras tantas brigadas, tres autobombas y dos bulldózer, además de cinco medios aéreos.