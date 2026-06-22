Diario de León

Estabilizado el incendio Valdepiélago que movilizó a una treintena de medios

El fuego se originó sobre las 00.21 horas de esta madrugada por un rayo

Incendio forestal en Valdepiélago.

Incendio forestal en Valdepiélago.Carlos S. Campillo

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La Junta de Castilla y León ha dado por estabilizado el incendio de Valdepiélago (León), que se declaró en la madrugada de este lunes y en el que aún trabajan una treintena de medios.

El incendio comenzó a las 00.21 horas en este municipio por un rayo y esta mañana se activó el Índice Potencial de Gravedad (IGR) 1 ante la previsión de tardar más de doce horas en lograr su estabilización, si bien este riesgo se redujo a nivel 0 esta tarde, para después dar el fuego por estabilizado a las 17.52 horas.

Sobre el terreno trabaja aún una treintena de medios compuesta por, entre otros, un técnico, ocho agentes medioambientales, cuatro cuadrillas terrestres, otras tantas brigadas, tres autobombas y dos bulldózer, además de cinco medios aéreos.

Decretado nivel 1 para un fuego en Valdepiélago.

 JCYL

Decretado nivel 1 para un fuego en Valdepiélago

Incendio forestal en Valdepiélago.

 Carlos S. Campillo

Incendio forestal en Valdepiélago

Incendio forestal en Valdepiélago.

 Carlos S. Campillo

Incendio forestal en Valdepiélago

Incendio forestal en Valdepiélago.

 Carlos S. Campillo

Incendio forestal en Valdepiélago

Incendio forestal en Valdepiélago.

 Carlos S. Campillo

Incendio forestal en Valdepiélago

Incendio forestal en Valdepiélago.

 Carlos S. Campillo

Incendio forestal en Valdepiélago

Incendio forestal en Valdepiélago.

 Carlos S. Campillo

Incendio forestal en Valdepiélago

Incendio forestal en Valdepiélago.

 Carlos S. Campillo

Incendio forestal en Valdepiélago

Incendio forestal en Valdepiélago.

 Carlos S. Campillo

Incendio forestal en Valdepiélago

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