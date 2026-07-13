‘Viajando al futuro’ se convierte en el plan para articular el desarrollo de Laciana

Vista de un rincón de Valle de Laciana, en el que se va a desarrollar una iniciativa de turismo sostenible.ayuntamiento de villablino

La Fundación Laciana Reserva de la Biosfera ha sacado a licitación el contrato para coordinar las acciones de promoción del turismo sostenible en el Valle de Laciana. El contrato cuenta con un presupuesto de 73.549 euros y un plazo de ejecución de dos años.

La contratación se enmarca en el proyecto piloto Viajando al futuro, impulsado a través del convenio firmado entre el Ayuntamiento de Villablino y la Diputación de León para su desarrollo íntegro en Laciana. ¿Su objetivo? impulsar el sector turístico del valle.

Según las prescripciones técnicas, la iniciativa busca alentar la transformación y profesionalización del sector turístico de la zona mediante diversas actuaciones basadas en la sostenibilidad, la conservación del patrimonio y el desarrollo territorial, todas ellas en línea con los valores que promulga la Reserva de la Biosfera Valle de Laciana.

El proyecto también pretende coordinar y conectar las distintas iniciativas turísticas que ya existen para configurar una oferta conjunta, cohesionada y que sea representativa del conjunto del valle. Además, promoverá un modelo turístico compatible con la conservación del patrimonio natural, cultural y etnográfico, reforzando de esta forma la identidad lacianiega.

Mejor planificación

Una de las líneas de trabajo será la puesta en marcha de herramientas que permitan mejorar la recopilación, el análisis y la gestión de datos turísticos, con el fin de facilitar de esta forma la planificación y la toma de decisiones por parte de las administraciones y del sector.

La iniciativa tiene un carácter piloto y demostrativo, por lo que las actuaciones y metodologías que se desarrollen durante este tiempo podrán aplicarse posteriormente en otros territorios rurales o zonas de transición justa con características similares. El modelo de gobernanza y las principales líneas de actuación se definieron en tres sesiones participativas celebradas durante el pasado 2024.

Por partes

El proyecto se desarrollará en cuatro fases. La primera, de diagnóstico y planificación, ocupará los seis primeros meses e incluirá el análisis del territorio, la identificación de los agentes implicados, la definición de la metodología y la elaboración del plan de trabajo. La segunda, también de seis meses, se centrará en el diseño y la coordinación del producto turístico, así como en la planificación de las actividades. Durante el segundo año se ejecutará la fase de implementación y seguimiento, con la puesta en marcha de las actuaciones, la recopilación de datos y la evaluación de resultados. Por último, los meses finales del contrato se dedicarán a la elaboración de la memoria final, la difusión de los resultados y la transferencia de la metodología para su posible aplicación en otros territorios.

Del presupuesto total, 60.513 euros serán financiados por la Diputación de León, mientras que la Fundación Laciana Reserva de la Biosfera aportará los 13.036 euros restantes.

El proyecto Viajando al futuro comenzó a gestarse en 2022 de la mano de la cooperativa Tipi y Futures Probes, con el apoyo de la Fundación Europea por el Clima. Laciana fue seleccionada como uno de los tres territorios piloto en España para desarrollar un modelo de turismo de montaña, junto a San Sebastián y Lanzarote.