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Astorga, lugar de reflexión académica con un curso de verano sobre patrimonio

Sobre la figura de Antonio Gaudí

Un momento del curso celebrado en Astorga.

Un momento del curso celebrado en Astorga.dl

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Redacción
Astorga

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El curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid 'Gaudí en Astorga: lo que Astorga dio a Gaudí y lo que Gaudí dio a Astorga' que se celebró del 8 al 10 de julio en el Aula Magna del Seminario de Astorga, ha concluido «con un balance excelente, tanto por el nivel de las ponencias como por la respuesta de los asistentes y la calidad del clima intelectual, cultural y humano generado a lo largo de las tres jornadas», tal y como asegura el ayuntamiento maragato.

Organizado en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense en San Lorenzo de El Escorial y con la colaboración de la Diócesis de Astorga, el Ayuntamiento de Astorga y el Palacio Episcopal, el curso ha confirmado el interés académico y social de una propuesta centrada en la figura de Antoni Gaudí y en la relación profunda que el arquitecto mantuvo con Astorga.

Los participantes han destacado la solidez de los contenidos, el alto nivel de los ponentes y la sensación de haber vivido una experiencia formativa completa, capaz de integrar historia, arquitectura, arte, espiritualidad, patrimonio y ciudad.

A ello se ha sumado una participación especialmente atenta y receptiva, con un ambiente de trabajo muy estimulante y una percepción compartida de que el curso ha permitido aprender mucho y abrir nuevas líneas de comprensión sobre la obra gaudiniana y sobre el lugar singular que Astorga ocupa en ella, según señala el consistorio.

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