Astorga, lugar de reflexión académica con un curso de verano sobre patrimonio

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El curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid 'Gaudí en Astorga: lo que Astorga dio a Gaudí y lo que Gaudí dio a Astorga' que se celebró del 8 al 10 de julio en el Aula Magna del Seminario de Astorga, ha concluido «con un balance excelente, tanto por el nivel de las ponencias como por la respuesta de los asistentes y la calidad del clima intelectual, cultural y humano generado a lo largo de las tres jornadas», tal y como asegura el ayuntamiento maragato.

Organizado en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense en San Lorenzo de El Escorial y con la colaboración de la Diócesis de Astorga, el Ayuntamiento de Astorga y el Palacio Episcopal, el curso ha confirmado el interés académico y social de una propuesta centrada en la figura de Antoni Gaudí y en la relación profunda que el arquitecto mantuvo con Astorga.

Los participantes han destacado la solidez de los contenidos, el alto nivel de los ponentes y la sensación de haber vivido una experiencia formativa completa, capaz de integrar historia, arquitectura, arte, espiritualidad, patrimonio y ciudad.

A ello se ha sumado una participación especialmente atenta y receptiva, con un ambiente de trabajo muy estimulante y una percepción compartida de que el curso ha permitido aprender mucho y abrir nuevas líneas de comprensión sobre la obra gaudiniana y sobre el lugar singular que Astorga ocupa en ella, según señala el consistorio.