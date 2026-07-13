La Guardia Civil rescata en helicóptero a tres montañeros en los Picos de Europa

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Guardia Civil rescata a un montañero lesionado en el refugio de Vegahuerta (Oseja de Sajambre) La Guardia Civil ha rescatado a tres montañeros, uno de ellos lesionado en un tobillo que le impedía continuar la marcha, cuando se encontraban haciendo una actividad de montaña cerca del refugio de Vegahuerta (en el término municipal de Oseja de Sajambre), dentro del macizo occidental de Picos de Europa.

El aviso fue recibido sobre las 11.35 horas del pasado sábado, día 11, a través del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León, que informó de la necesidad de auxiliar al grupo debido a la lesión de uno de ellos, haciendo necesaria su evacuación por vía aérea. Tras la activación del operativo por parte de la Guardia Civil, se desplazaron hasta la zona especialistas del Grupo de Rescate Especial e Intervención en Montaña (Greim) con base en Sabero, junto con el helicóptero de la Unidad Aérea de León.

En primer lugar, se procedió a la extracción de la persona lesionada, que fue evacuada en el helicóptero hasta el Centro de Salud de Riaño para una primera valoración médica. Posteriormente, la aeronave regresó para evacuar al resto de integrantes del grupo hasta la localidad de Soto de Sajambre donde tenían estacionado su vehículo.