El Canal Alto de Villares ahorra ya el 30% de agua tras la modernización del regadío

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

Lo anunció hace dos años, poco antes de la puesta en marcha de la modernización del regadío y lo que entonces fue una especie de profecía se ha cumplido. El Canal Alto de Villares suma ya dos campañas ahorrando el 30% del agua gracias a la modernización del riego que tantas alegrías está dando al campo. Así lo asegura el presidente de la Comunidad de Regantes del Canal Alto de Villares, César Pan. «Cuando lo dijimos hace dos años no era hablar por hablar, sino que sabíamos que iba a ser así viendo la problemática que teníamos entonces y la estructuración de las obras», señala.

Las cifras mandan y esta nueva realidad la respalda el consumo a día de hoy, tal y como explica Pan. Alcanzar este ahorro a la hora de regar ha sido un reto para las comunidades de regantes. «Las que nos hemos modernizado hemos tenido que educar a nuestros agricultores para saber cuándo darle agua a la planta, que es cuando ella la pide y no cuando a uno le parece», argumenta el presidente del Canal Alto de Villares, quien hace hincapié en que han conseguido poner en valor la importancia de optimizar el uso del agua y eso ha dado buenos resultados.

Un cambio «radical»

La modernización ha llevado al campo una nueva forma de utilizar el agua y, con ella, «un cambio radical en la labor de los agricultores y en su calidad de vida», afirma César Pan. «Ahora tenemos tiempo para pensar en cómo podemos emplearla mejor»; una situación bien diferente a la de hace años. «Los regantes están como locos de contentos porque ven que sus cultivos progresan y utilizan las horas en las que hay que dormir para dormir», añade.

Esta nueva forma de regar los cultivos hace que la humedad pueda mantenerse a la altura de las raíces. «Ese es el buen riego», asevera el presidente de los regantes del Canal Alto de Villares. Las obras de modernización en esta parte de la provincia han supuesto una inversión de 23,5 millones de euros y beneficiado a 300 agricultores en activo, además de implicar a 2.500 propietarios de tierras. En total, 2.251 hectáreas de los municipios de Villares de Órbigo, Villarejo de Órbigo, San Cristobal de la Polantera, Santa María de la Isla, Soto de la Vega y La Bañeza.