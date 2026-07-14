La Junta destina 10 millones para fomentar contratos indefinidos en municipios mineros

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El objetivo de esta línea de subvenciones dirigidas al fomento del empleo estable por cuenta ajena es reforzar el apoyo a la contratación indefinida de personas desempleadas pertenecientes a colectivos vulnerables en Castilla y León, mediante medidas que fomentan el empleo estable, la igualdad de oportunidades y el desarrollo territorial equilibrado.

El periodo de contratación subvencionable se extiende desde el día 2 de septiembre de 2025 hasta el día 7 de agosto de 2026, ambos inclusive.

El plazo de presentación de las solicitudes comenzará el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León del extracto de la resolución de convocatoria y finalizará el día 14 de agosto de 2026.

En la financiación de estas medidas se invertirán, en el año 2026, 10.500.000,00 euros, con los que se prevé incentivar la contratación indefinida de 1.729 trabajadores desempleados.

Esta línea se enmarca dentro de las Políticas Activas de Empleo y tiene como objetivo principal mejorar las oportunidades laborales, promoviendo un empleo estable y de calidad especialmente entre los colectivos más afectados por el desempleo, y se articula en torno a cuatro programas específicos:

Programa I: Fomento de la contratación indefinida ordinaria

Se conceden ayudas a empleadores que realicen contrataciones indefinidas ordinarias a tiempo completo. Estas contrataciones deberán mantenerse durante un periodo mínimo de dos años. Se pueden destacar los siguientes extremos en el Programa I:

Cuantía: entre 4.500 € y 6.000 € por contrato a jornada completa.

Incentivos adicionales de 1.000 € por teletrabajo, relevo generacional, zonas rurales, colectivos vulnerables, responsabilidades familiares, municipios mineros o sectores especialmente afectados por el conflicto de Oriente Medio.

Cofinanciado en un 60% por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+).

Programa II: Fomento de la contratación indefinida ordinaria del primer trabajador por parte de trabajadores por cuenta propia

Con el fin de impulsar el acceso al empleo y fomentar el emprendimiento, se establecen subvenciones dirigidas a trabajadores autónomos de Castilla y León que contraten de forma indefinida y a tiempo completo a su primer trabajador. Esta contratación deberá mantenerse igualmente durante al menos dos años. Se pueden destacar los siguientes extremos en el Programa II:

Cuantía: entre 4.500 € y 6.000 € por contrato a jornada completa.

Incentivos adicionales de 1.000 € por teletrabajo, relevo generacional, zonas rurales, colectivos vulnerables, responsabilidades familiares, municipios mineros o sectores especialmente afectados por el conflicto de Oriente Medio.

Cofinanciado en un 60% por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+).

Programa III: Fomento de la transformación de contratos temporales en indefinidos

Este programa apoya la conversión de determinados contratos temporales en contratos indefinidos a tiempo completo, contribuyendo así a la estabilidad laboral. Se pueden destacar los siguientes extremos en el Programa III:

Cuantía: 2.500 € por contrato.

Programa IV: Fomento de la ampliación de jornada a tiempo completo en contratos formalizados con mujeres

Se subvenciona la ampliación a jornada completa de contratos indefinidos ordinarios a tiempo parcial formalizados con mujeres, con el objetivo de mejorar su situación laboral y avanzar en la igualdad de oportunidades. Se pueden destacar los siguientes extremos en el Programa IV:

Cuantía: 2.000 € (incremento de 1.500 € adicionales si la mujer es menor de 30 años).

Primera novedad: incentivo para municipios mineros

Se incorpora un nuevo incremento de 1.000 euros para aquellas contrataciones cuyo centro de trabajo se encuentre ubicado en uno de los 31 municipios mineros de Castilla y León determinados en el grupo 1 del Plan de dinamización económica de los municipios mineros 2016-2020, recogidos en el Anexo I del Real Decreto 675/2014, de 1 de agosto. Con ello se refuerza el apoyo a estos territorios históricamente vinculados a la minería del carbón, contribuyendo a la reactivación de su actividad económica y a la cohesión territorial de la Comunidad.

Segunda novedad: incentivo para sectores afectados por el conflicto de Oriente Medio

Se introduce igualmente un incremento de 1.000 euros cuando la empresa o entidad empleadora desarrolle su actividad en alguno de los sectores económicos especialmente afectados por el conflicto de Oriente Medio, conforme a los epígrafes de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2025) que figuran en el Anexo IX de la convocatoria, disponible en la sede electrónica de la Administración de Castilla y León (www.tramitacastillayleon.jcyl.es). Esta medida busca paliar el impacto económico que dicho conflicto ha generado en determinados sectores productivos de la Comunidad.