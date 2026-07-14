León alcanza el 81% en rendición de cuentas, mientras el Consejo Comarcal del Bierzo suma otro ejercicio sin presentar sus balances
La mayoría de municipios y pedanías consolidan una situación económica saneada, si bien dieciséis entidades locales pierden sus ayudas
El Pleno del Consejo de Cuentas reunido hoy en el ayuntamiento soriano de El Burgo de Osma aprobó el Informe anual sobre las cuentas del sector público local de Castilla y León, ejercicio 2024.
La jornada se inició con la recepción al órgano de control externo que preside Mario Amilivia y que además integran Emilio Melero y Miguel Ángel Jiménez por parte del alcalde, Antonio Pardo. Junto al presidente y los consejeros, fueron recibidos también el secretario del Pleno, Andrés Pérez-Moneo, y el director de Fiscalización, Eduardo Cubero.
La aprobación de este informe, que anualmente se realiza en alguna localidad de la comunidad autónoma, se trasladó en esta ocasión a la provincia de Soria para seguir estimulando la colaboración con las entidades locales y su rendición de cuentas, acercando la labor de esta Institución.
Esta ha sido la cuarta vez durante el presente mandato del Consejo de Cuentas en la que se ha reunido la Institución en la provincia soriana para la aprobación de distintos asuntos. Con anterioridad, ha celebrado tres reuniones institucionales en esta provincia.
Amilivia subrayó la importancia del informe aprobado hoy en El Burgo de Osma, en el que se analiza si la gestión de los recursos públicos locales “se realiza de manera eficiente, eficaz y conforme a la legalidad vigente, promoviendo la transparencia y la buena gobernanza”.
Manifestó en tal sentido que la rendición de cuentas “no es un fin en sí mismo, sino una herramienta de transparencia que permite dar a conocer a todos los ciudadanos la situación económica de sus entidades locales”.
INFORME ANUAL DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL
Análisis Exhaustivo de Fiscalización y Gestión Económica | Ejercicio Fiscal 2024
El Pleno del Consejo de Cuentas, presidido por Mario Amilivia e integrado por los consejeros Emilio Melero y Miguel Ángel Jiménez, aprobó formalmente este documento en el Ayuntamiento de El Burgo de Osma (Soria), con la recepción del alcalde Antonio Pardo, el secretario del Pleno Andrés Pérez-Moneo y el director de Fiscalización Eduardo Cubero. Es la cuarta reunión en Soria este mandato, tras la Diputación en 2021, la Capital en 2022 y Almazán en 2024.
El objetivo troncal es examinar si los recursos se gestionan conforme a la legalidad de forma eficiente, eficaz, transparente y bajo los principios de buena gobernanza.
|Tipo de Entidad (Censo Base CyL)
|Censo Total
|Cuentas Rendidas
|% Rendición Actual
|Ayuntamientos
|2.248
|1.958
|87,1%
|Diputaciones Provinciales
|9
|9
|100,0%
|Entidades Locales Menores (Juntas Vecinales)
|2.207
|1.689
|76,5%
|Mancomunidades y Entidades Asociativas
|275
|179
|65,1%
|Consejo Comarcal (El Bierzo)
|1
|0
|0,0%
|TOTAL SECTOR PÚBLICO LOCAL
|4.740
|3.835
|80,9%
Desglose del Sector Adscrito y Variaciones Netas:
Además del censo base, existen 162 entidades dependientes: 26 organismos autónomos, 49 sociedades mercantiles, 3 entidades públicas empresariales, 44 consorcios, 30 fundaciones y 10 asociaciones. En este ejercicio se registró un saldo neto de -8 entidades debido al cierre de 1 consorcio, la baja de 6 sociedades mercantiles y la extinción de 1 fundación. Respecto a los plazos legales, la rendición en plazo subió 6,4 puntos porcentuales en conjunto (3.157 ent.). Por tipología, los ayuntamientos mejoraron un 0,6% en plazo y las entidades menores un notable 13,1%, mientras que las diputaciones cumplidoras bajaron de 8 a 7 en plazo.
- Fuera de plazo legal: 2.167 entidades locales (el 69% de las cumplidoras en plazo) aprobaron sus presupuestos fuera del límite técnico (establecido el 31 de diciembre del año anterior).
- Liquidación tardía: 516 entidades (16%) rebasaron el plazo para liquidar los presupuestos.
- Control de Cuentas: De 3.261 cuentas revisadas a fondo, solo el 21% (692) estaban limpias y sin fallos iniciales. El 79% (2.569) arrastraban incidencias que no variaron globalmente tras los careos de subsanación, a pesar del despliegue del Consejo que emitió cerca de 9.000 correos de seguimiento y 3.373 comunicaciones de incidencias.
La conclusión macroeconómica del Consejo de Cuentas determina un escenario general **saneado** para las corporaciones de Castilla y León, consolidando tendencias de liquidez al alza y contención sistemática de la deuda bancaria.
Evolución de la Tesorería y Fondos Líquidos
- Remanente para Gastos Generales: El 98% de las entidades cerró con remanente positivo. Creció un 15% acumulado en el periodo 2021-2024, saltando de 1.274 millones a 1.466 millones de euros.
- Fondos Líquidos en Caja: Experimentan un incremento del 24%, escalando desde los 1.526 millones en 2021 hasta fijar un techo de **1.887 millones de euros** en 2024.
Amortización y Carga de la Deuda
- Deuda Viva Acumulada: Se sitúa al cierre del ejercicio en **749 millones de euros**.
- Ratio de Endeudamiento: El peso del pasivo equivale exactamente al 30% de los ingresos corrientes de las entidades locales.
- Tendencia a la baja: Este volumen representa un descenso directo de 6 puntos porcentuales completos si se compara con los registros contables del año 2021.
Reparto de la tarta fiscal: La gestión de los flujos monetarios está fuertemente centralizada en la planta municipal. Los ayuntamientos ejecutan el 73% de todos los ingresos y cargan con el 74% de los gastos totales de la autonomía. Por su parte, las 9 Diputaciones controlan el 23% de los derechos económicos y el 22% de las obligaciones de gasto.
Castilla y León presenta la estructura municipal más fragmentada y dispersa de España: aglutina de forma aislada el **28% de todos los municipios del Estado** (pese a tener solo el 5% de la población nacional) y concentra cerca del **66% de todas las Juntas Vecinales / Entidades Locales Menores** del país.
Comportamiento Demográfico: La población creció levemente en 8.201 habitantes (+0,3%), idéntico al ejercicio previo, estabilizando la sangría poblacional histórica pero perpetuándola en entornos rurales pequeños. El 52,7% de la población se amontona en apenas 16 municipios grandes de más de 20.000 habitantes (0,7% del total), mientras que las 2.007 localidades de menos de 1.000 habitantes (89,3% del total del censo autonómico) retienen solo al 17,9% de los ciudadanos.
🔍 Foco Técnico en la Provincia de León
A fecha de emisión de los balances actuales, un total de **1.199 entidades locales de León de las 1.478 censadas** han cumplido con sus obligaciones de rendición de cuentas, fijando un índice provincial consolidado del **81,1%**.
|Subdivisiones del Censo en la Provincia de León
|Censo Oficial
|Cuentas Auditadas
|% Rendición Provincial
|Diputación Provincial de León
|1
|1
|100,0%
|Ayuntamientos leoneses
|211
|184
|87,2%
|Entidades Locales Menores (Pedanías / Juntas)
|1.226
|990
|80,8%
|Mancomunidades de municipios
|39
|24
|61,5%
|Consejo Comarcal de El Bierzo
|1
|0
|0,0%
|TOTAL PROVINCIA DE LEÓN
|1.478
|1.199
|81,1%
*Alerta: El Consejo Comarcal de El Bierzo continúa sin cumplir la ley contable y suma un año más en negro absoluto de fiscalización.
Rendición de Contratos Públicos
Las administraciones están legalmente obligadas a enviar su relación anual de contratos formalizados o una certificación negativa. Los niveles de cumplimiento técnico de esta directriz arrojan los siguientes datos:
- En plazo legal (28 de febrero de 2025): Solo el 27,2% de las entidades (1.289 corporaciones) remitieron los datos en tiempo.
- A cierre de año: La tasa de declaración se elevó hasta el 44,8% (2.125 entidades).
- Volumen de contratación directa: Los entes del sector público local comunicaron la formalización de **69.848 contratos** durante el año 2024, movilizando un importe total de adjudicación económica de **1.063,6 millones de euros**.
🚨 Retención del Fondo de Cooperación Autonómico
La Orden de la Junta de Castilla y León vincula directamente el pago de subvenciones al cumplimiento fiscalizador. Entre el periodo **2018 y 2025**, la Consejería de Presidencia impuso fuertes bloqueos económicos:
97 Entidades Locales Excluidas
Se ejecutaron un total de **145 decretos de exclusión** afectando a 4 líneas de ayudas financieras prioritarias, bloqueando un montante total de **3.306.671 euros**.
* Impacto en León: De las corporaciones penalizadas y privadas de fondos autonómicos, 16 pertenecen a la provincia de León.
Radiografía de la Rebeldía Institucional Remitente
- Incumplidores Reiterados (2019-2024): 158 ayuntamientos (el 7% de todos los municipios de la comunidad) arrastran impagos y retrasos crónicos al acumular 3 o más ejercicios consecutivos sin presentar cuentas generales. Afectan a apenas el 1,6% de la población de la CC.AA.
- Rebeldía Crónica Máxima: 27 ayuntamientos se sitúan en el escenario más severo de quiebra institucional de obligaciones al no haber rendido ni una sola cuenta en 10 o más ejercicios fiscales dentro del periodo ampliado 2013-2024. De ellos, cuatro superan los 500 habitantes de censo, mientras que el resto son pequeñas corporaciones de menor población.
Las Directrices Técnicas del Consejo de Cuentas
El Consejo emitió 8 grandes recomendaciones suscritas junto al Tribunal de Cuentas y los OCEX del Estado:
- Asegurar la cobertura inmediata de puestos críticos para funcionarios con habilitación de carácter nacional (secretarios e interventores).
- Actualizar la ley penalizadora para agilizar y endurecer el cobro de **multas coercitivas** directas a alcaldes e instituciones incumplidoras.
- Adelantar el límite legal máximo de rendición de cuentas al 30 de junio del año posterior.
- Exigir a las Diputaciones fortalecer sus canales de asistencia técnica jurídica a municipios pequeños de menos de 1.000 habitantes.
- Ordenar al Estado y Autonomía que apliquen de forma automática la retención fulminante de ayudas y transferencias del presupuesto nacional en cuanto salte la alerta por falta de rendición.