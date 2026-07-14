León alcanza el 81% en rendición de cuentas, mientras el Consejo Comarcal del Bierzo suma otro ejercicio sin presentar sus balances

El Pleno del Consejo de Cuentas aprobó el Informe anual sobre las cuentas del sector público local de Castilla y León, ejercicio 2024.Concha Ortega

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El Pleno del Consejo de Cuentas reunido hoy en el ayuntamiento soriano de El Burgo de Osma aprobó el Informe anual sobre las cuentas del sector público local de Castilla y León, ejercicio 2024.

La jornada se inició con la recepción al órgano de control externo que preside Mario Amilivia y que además integran Emilio Melero y Miguel Ángel Jiménez por parte del alcalde, Antonio Pardo. Junto al presidente y los consejeros, fueron recibidos también el secretario del Pleno, Andrés Pérez-Moneo, y el director de Fiscalización, Eduardo Cubero.

La aprobación de este informe, que anualmente se realiza en alguna localidad de la comunidad autónoma, se trasladó en esta ocasión a la provincia de Soria para seguir estimulando la colaboración con las entidades locales y su rendición de cuentas, acercando la labor de esta Institución.

Esta ha sido la cuarta vez durante el presente mandato del Consejo de Cuentas en la que se ha reunido la Institución en la provincia soriana para la aprobación de distintos asuntos. Con anterioridad, ha celebrado tres reuniones institucionales en esta provincia.

Amilivia subrayó la importancia del informe aprobado hoy en El Burgo de Osma, en el que se analiza si la gestión de los recursos públicos locales “se realiza de manera eficiente, eficaz y conforme a la legalidad vigente, promoviendo la transparencia y la buena gobernanza”.

Manifestó en tal sentido que la rendición de cuentas “no es un fin en sí mismo, sino una herramienta de transparencia que permite dar a conocer a todos los ciudadanos la situación económica de sus entidades locales”.