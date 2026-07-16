Barrios de Luna se acerca al siglo de revolución en el regadío leonés

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

Fue un 31 de julio de 1951 cuando las compuertas del pantano de Barrios de Luna se abrieron por primera vez. Ahora se cumplen 75 años de aquel acontecimiento que transformó para siempre la historia de toda la provincia leonesa en general y del campo en particular. Una efeméride que se ha transformado en un hito y que ha cumplido con creces el cometido con el que se puso en marcha este popular embalse: garantizar el abastecimiento de agua para los regadíos y usos industriales que se asentaban en las riberas del Luna y del Órbigo. También crear nuevos regadíos que aplacasen la sed del Páramo, además del aprovechamiento para usos como el hidroléctrico. Y, por supuesto, tratar de poner coto a uno de los grandes retos históricos del medio rural: la despoblación.

Estos 75 años de recorrido dan para mucho y por eso el Sindicato Central de Barrios de Luna quiere celebrar esta efeméride con un acto en el que congregará a los regantes y a diversas autoridades el mismo día en el que tendrá lugar el aniversario de este año y en el que se desarrollará un acto simbólico de apertura de compuertas. Se trata de recordar una trayectoria que ha sido trascendental para el regadío leonés.

Pantano de Los Barrios de LunaDL

Tres cuartos de siglo que partieron con la redacción de aquel proyecto del embalse por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) en 1935 de la mano del ingeniero Luis de Llanos y Silvela. Cerca de veinte años de trabajos para poner en marcha esta infraestructura en los que pasaron muchas cosas. Desde aquellos primeros pasos hasta la adjudicación de las obras transcurrió una década. La Guerra Civil española paralizó el proceso que culminó —al menos en parte— con la finalización de los trabajos en 1956, aunque la infraestructura comenzó a utilizarse en el año 51, como recuerda el Sindicato Central del Embalse de Los Barrios de Luna. Este organismo ha sido otro de los ejes sobre los que ha girado este embalse, que echó a andar compuesto por comunidades de regantes y por industriales molineros.

A ellos se fueron sumando otras entidades y usuarios que lo fueron convirtiendo en lo que es hoy. ¿Su finalidad entonces? aportar todo lo que contribuyese a un mejor aprovechamiento de las aguas de los ríos Luna y Órbigo, a partir del propio pantano de Luna hasta la terminación de la zona regable con aguas de dicho pantano. Y así sigue siendo.

La creación del sindicato no fue algo voluntario, como recuerdan ellos mismos, sino una obligatoriedad de la Dirección General de Obras Hidráulicas que, en 1946, ordenó su constitución.

Unos años más tarde, en 1951 se cerraron las compuertas para iniciar el primer embalsado. Fue un 15 de junio y un mes y medio después, a las cinco de la tarde, se produciría el acontecimiento histórico del primer desembalse que ahora va a rememorarse.

Una apertura que fue, al mismo tiempo, el germen de la riqueza de los pueblos que daban forma a las comarcas de Luna (aguas abajo del pantano), Órbigo y Páramo. Barrios de Luna se llenó por completo en 1956 y, a mediados de la década de los 60, se culminó el desarrollo de la zona regable prevista, que fue ampliada de nuevo en el año 2002.