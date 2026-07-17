Imaginación y devoción para despedir la Feria del Ajo de Santa Marina del Rey

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

m.r. | león

La agricultura tiene un fuerte vínculo con la devoción, y la centenaria Feria del Ajo de Santa Marina del Rey es un ejemplo de esta unión en la ribera del Órbigo. Tras las intensas jornadas dedicadas a ensalzar la tradición agraria, la gastronomía y la identidad de la comarca del Órbigo, el municipio clausurará su cita más importante del año el domingo 19 con una jornada que combina la solemnidad religiosa, el folclore , el color de los desfiles callejeros y una animada propuesta musical nocturna.

La clausura arrancará a las 13.00 horas en la Iglesia Parroquial de Santa Marina con la celebración de una misa solemne que contará con la participación del destacado Coro de Mariachis «Estampas de México». La agrupación aportará solemnidad al oficio litúrgico para, inmediatamente después de su conclusión, deleitar a los fieles y visitantes con un breve concierto de música tradicional mexicana

La actividad vespertina de la jornada se reanudará a las 18.30 horas con uno de los momentos más participativos de las fiestas, el gran Desfile de Carrozas. En esta ocasión, las creaciones artísticas estarán acompañadas por el ritmo festivo de una charanga y la enérgica percusión del grupo de batuca «Simba Sambou». El recorrido se iniciará en la calle San Martín, junto al Patio de las Escuelas, para continuar por la Plaza de las Eras, la calle Arriba, la avenida Doctor Vélez y la calle Principal, finalizando en la Plaza Mayor, tras lo cual las carrozas quedarán expuestas en la plaza de la antigua Cooperativa.

Al caer la tarde, a partir de las 20.00 horas, se procederá a la apertura oficial de la tasca en la Plaza Mayor. Este espacio se convertirá en el punto de encuentro idóneo para que vecinos y turistas puedan degustar las propuestas culinarias de la zona.

El broche definitivo a los festejos tendrá lugar a partir de las 23.30 horas de este domingo con una verbena en la Plaza Mayor amenizada por la Orquesta Cayenna. Durante el intermedio, se revelará el veredicto del Concurso de Carrozas con la entrega de premios a los grupos ganadores. Posteriormente, la música y el baile continuarán horas de la mano de la Discoteca Móvil Kappital.