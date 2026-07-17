Tres heridos, entre ellos dos menores, en un choque entre dos turismos en Requejo de la Vega
El siniestro se produjo a primera hora de la mañana en la rotonda de la LE-420, lo que obligó a intervenir a Emergencias Sanitarias - Sacyl y a la Guardia Civil de Tráfico
Un accidente de tráfico registrado a primera hora de esta mañana en la localidad leonesa de Requejo de la Vega se ha saldado con tres personas heridas.
El centro de emergencias de Castilla y León 112 recibía el aviso del incidente a las 8:57 horas, alertando de una colisión entre dos turismos ocurrida en la rotonda de la carretera LE-420. Los alertantes solicitaron asistencia médica para atender a tres personas que se encontraban conscientes en el lugar: una mujer joven que presentaba un golpe en la cara y dos menores de edad que manifestaban dolor en el cuello y la espalda.
La sala de operaciones del 112 ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico de León y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha movilizado los recursos sanitarios necesarios para asistir y trasladar a las tres víctimas.