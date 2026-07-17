San Emiliano subasta el caballo sin dueño encontrado cerca de Peña Ubiña

No se ha podido acreditar la propiedad del caballo encontrado en el entorno de Peña UbiñaDL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de San Emiliano ha iniciado el proceso de subasta pública de un caballo localizado el pasado 30 de junio de 2026 sin microchip ni identificación oficial y cuya propiedad no pudo ser acreditada por ninguna persona.

Según ha informado el Ayuntamiento, tras cumplirse el procedimiento legal y no presentarse reclamaciones sobre su titularidad, el consistorio asumió la propiedad del animal mediante su inscripción en el Sistema de Identificación y Registro de Équidos de Castilla y León. Posteriormente, un informe veterinario fijó su valoración en 70 euros, importe que constituye el precio mínimo de licitación.

El anuncio de la subasta ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de León (BOP) de este 17 de julio, abriendo un plazo de siete días naturales para que las personas interesadas puedan presentar sus ofertas. La adjudicación se realizará a favor de la propuesta económica más alta.

El pliego de condiciones establece expresamente que el caballo no podrá destinarse al sacrificio para consumo humano. Además, la persona adjudicataria deberá hacerse cargo de los gastos de manutención, mantenimiento y transporte del animal desde la adjudicación hasta su retirada, fijándose un coste de 10 euros diarios mientras permanezca bajo custodia municipal.

Las personas interesadas podrán visitar el equino antes de presentar su oferta, previa solicitud a través del Registro General del Ayuntamiento.

Con la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, el Ayuntamiento de San Emiliano culmina la tramitación administrativa necesaria para la enajenación del animal mediante un procedimiento público, transparente y abierto a cualquier persona física o jurídica que reúna los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.