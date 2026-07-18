Oville posiciona a la Cordillera Cantábrica como motor 'verde' del resurgir provincial

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

La Cordillera Cantábrica puede convertirse en el mayor núcleo de turismo sostenible de Europa. Así lo aseguró este viernes el presidente del Instituto de Restauración y Medio Ambiente (Irma), Juan Antonio Sánchez. Lo hizo en las II Jornadas Medioambietales de Oville que comenzaron ayer con la presentación por parte del diputado de Cultura y presidente del Instituto Leonés de Cultura (ILC), Emilio Martínez.

Martínez hizo un recorrido por el potencial que recoge la comarca de Babia y la provincia leonesa en general, recordando que cuenta «con una ganadería y un turismo de calidad» y apuntando también al rastro que dejó la minería y a los sellos de calidad que atesora, como el de pertenecer al Sipam, entre otros.

Por su parte, Juan Antonio Sánchez hizo hincapié en que «la Cordillera Cantábrica es el mejor núcleo de biodiversidad de Europa", algo que se va a poner de manifiesto en estas jornadas, que pretenden también «poner en valor lo que tenemos». En este sentido, el responsable del Irma incidió en que «la gente de estos territorios es la primera que se lo tiene que creer», en referencia al potencial de esta parte de la provincia.

Implicación vecinal

Para ensalzar este valor, Sánchez cree que «nos falta una Reserva de la Biosfera de la Montaña Oriental», un «empeño» que otorgaría relevancia a esta zona y que incluiría a Oville, entre otros. La traba para ello —explicó— es que la Unesco exige que haya un organismo que lo gestione como reserva y eso requiere una inversión. Sin embargo, la puesta en marcha de esta reserva de la biosfera requiere, más que dinero, «la implicación de alcaldes y vecinos, porque por mi experiencia sé que el dinero nunca ha sido un problema, se puede conseguir, pero tienen que créerselo los habitantes de la zona, porque tenemos algo único que lo han puesto en valor incluso fuera de España», expuso.

Sánchez recordó que ser una reserva de la biosfera es un etiquetado de calidad y en el caso de la Montaña Oriental de León sería más fácil de mantener que el resto de las que hay en la provincia al estar compuesta por más municipios, entre los que nombró a Boñar, Boca de Huérgano, Cistierna, Maraña, Acebedo o La Vecilla. También aseveró que esta zona tendría «el mejor turismo regeneracionista del mundo» gracias a «una calidad medioambiental que no tiene nadie», además de ser «el mayor núcleo de turismo sostenible de Europa». Y cerró su intervención con una conclusión: «Estamos en el mejor momento posible para hacer algo distinto y que las cosas cambien».

Las II Jornadas Medioambientales de Oville continuarán durante el fin de semana con la naturaleza como centro y con actividades pensadas para todos los públicos.