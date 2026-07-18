Oville posiciona a la Cordillera Cantábrica como motor 'verde' del resurgir provincial
Reivindican la Montaña Oriental como reserva de la biosfera y la estación biológica como ejes
La Cordillera Cantábrica puede convertirse en el mayor núcleo de turismo sostenible de Europa. Así lo aseguró este viernes el presidente del Instituto de Restauración y Medio Ambiente (Irma), Juan Antonio Sánchez. Lo hizo en las II Jornadas Medioambietales de Oville que comenzaron ayer con la presentación por parte del diputado de Cultura y presidente del Instituto Leonés de Cultura (ILC), Emilio Martínez.
Martínez hizo un recorrido por el potencial que recoge la comarca de Babia y la provincia leonesa en general, recordando que cuenta «con una ganadería y un turismo de calidad» y apuntando también al rastro que dejó la minería y a los sellos de calidad que atesora, como el de pertenecer al Sipam, entre otros.
Por su parte, Juan Antonio Sánchez hizo hincapié en que «la Cordillera Cantábrica es el mejor núcleo de biodiversidad de Europa", algo que se va a poner de manifiesto en estas jornadas, que pretenden también «poner en valor lo que tenemos». En este sentido, el responsable del Irma incidió en que «la gente de estos territorios es la primera que se lo tiene que creer», en referencia al potencial de esta parte de la provincia.
Implicación vecinal
Para ensalzar este valor, Sánchez cree que «nos falta una Reserva de la Biosfera de la Montaña Oriental», un «empeño» que otorgaría relevancia a esta zona y que incluiría a Oville, entre otros. La traba para ello —explicó— es que la Unesco exige que haya un organismo que lo gestione como reserva y eso requiere una inversión. Sin embargo, la puesta en marcha de esta reserva de la biosfera requiere, más que dinero, «la implicación de alcaldes y vecinos, porque por mi experiencia sé que el dinero nunca ha sido un problema, se puede conseguir, pero tienen que créerselo los habitantes de la zona, porque tenemos algo único que lo han puesto en valor incluso fuera de España», expuso.
Sánchez recordó que ser una reserva de la biosfera es un etiquetado de calidad y en el caso de la Montaña Oriental de León sería más fácil de mantener que el resto de las que hay en la provincia al estar compuesta por más municipios, entre los que nombró a Boñar, Boca de Huérgano, Cistierna, Maraña, Acebedo o La Vecilla. También aseveró que esta zona tendría «el mejor turismo regeneracionista del mundo» gracias a «una calidad medioambiental que no tiene nadie», además de ser «el mayor núcleo de turismo sostenible de Europa». Y cerró su intervención con una conclusión: «Estamos en el mejor momento posible para hacer algo distinto y que las cosas cambien».
Las II Jornadas Medioambientales de Oville continuarán durante el fin de semana con la naturaleza como centro y con actividades pensadas para todos los públicos.
Javier Castroviejo: «Lo que tiene la provincia leonesa es algo único»
omo buen defensor de la provincia, afirmó que «el patrimonio a investigar y proteger es enorme» en lo que llamó una «isla verde» en la que nacen ríos «importantísimos» para el resto de la península. Castroviejo situó a la cordillera cantábrica como «una entidad» gracias a su naturaleza y recordó que sin esta última «no hay cultura». Hablo del origen de la ganadería y de todo lo bueno que trajo el fuego como descubrimiento. También del lobo —»no hay ecosistema natural sin herbívoros», dijo— . Apostó claramente por «resucitar la ganadería tradicional» porque, de lo contrario, «desaparece la biodiversidad». En este sentido, hizo hincapié en la necesidad de «traer a gente que venga a recuperar las actividades tradicionales como la apicultura, la ganadería, el turismo y los recursos naturales no maderables». No olvidó el director de la Estación Biológica Cantábrica los incendios forestales y situó el origen de estos fuegos en los años 70, «coincidiendo con el éxodo rural». Es por ello por lo que apuntó que la lucha por el territorio es «esencial» y por eso «hay que recuperarla», algo que quiere llevar a cabo la estación que dirige de forma «tenaz» para «revertir poco a poco esta situación». Recordó que la provincia «alguna vez fue un refugio para urogallos, setas y topillos», pero «se va la gente y se va también el paisaje», algo que puede revertirse «con personas que se ocupen del medio natural», enfatizó el prestigioso biólogo.