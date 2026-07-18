Quintanilla de Babia se reencuentra con su pasado en la Feria de Santa Marina, en fotos

Seis décadas después el espíritu de Santa Marina ha renacido este sábado en Quintanilla de Babia. Un paseo interpretado del paisaje de Quintanilla, guiado por especialistas en geografía, tradición oral y arqueología, fue el punto de partida de esta reedición que rescata de forma multidisciplinar el patrimonio cultural, la memoria y la geología del paisaje babiano.
A mediodía, en el ambigú de la Junta Vecinal en El Campu la Fiesta, hubo comida a precios populares con caldereta y morcilla babiana. La apertura oficial de la Feria de Santa Marina fue en Los Entralgos. Bajo una gran carpa, productores y asociaciones locales, junto a una exposición de iniciativas culturales, mostraron el dinamismo de la Babia actual.