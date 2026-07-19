Villafeliz de la Sobarriba acogió este sábado una nueva lectura de los Fueros de León, como localidad citada en el documento histórico promulgado por el rey Alfonso V en el siglo XI. El evento contó con la participación del consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones
Virginia Moran
Villafeliz recuerda los fueros de León
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