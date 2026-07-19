Diario de León

Villafeliz recuerda los Fueros de León

El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones durante su intervención en el acto de lectura de los Fueros de León en Villafeliz de la Sobarriba, localidad citada en el documento histórico promulgado por el rey Alfonso V en el siglo X

El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones durante su intervención en el acto de lectura de los Fueros de León en Villafeliz de la Sobarriba, localidad citada en el documento histórico promulgado por el rey Alfonso V en el siglo XVirginia Moran

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

 Villafeliz de la Sobarriba acogió este sábado una nueva lectura de los Fueros de León, como localidad citada en el documento histórico promulgado por el rey Alfonso V en el siglo XI. El evento contó con la participación del consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones

Virginia Moran

Villafeliz recuerda los fueros de León

Virginia Moran

Villafeliz recuerda los fueros de León

Virginia Moran

Villafeliz recuerda los fueros de León

Virginia Moran

Villafeliz recuerda los fueros de León

Virginia Moran

Villafeliz recuerda los fueros de León

Virginia Moran

Villafeliz recuerda los fueros de León

Virginia Moran

Villafeliz recuerda los fueros de León

Virginia Moran

Villafeliz recuerda los fueros de León

Virginia Moran

Villafeliz recuerda los fueros de León

Virginia Moran

Villafeliz recuerda los fueros de León

Virginia Moran

Villafeliz recuerda los fueros de León

Virginia Moran

Villafeliz recuerda los fueros de León

Virginia Moran

Villafeliz recuerda los fueros de León

Virginia Moran

Villafeliz recuerda los fueros de León

Virginia Moran

Villafeliz recuerda los fueros de León

Virginia Moran

Villafeliz recuerda los fueros de León

Virginia Moran

Villafeliz recuerda los fueros de León

Virginia Moran

Villafeliz recuerda los fueros de León

Virginia Moran

Villafeliz recuerda los fueros de León

Virginia Moran

Villafeliz recuerda los fueros de León

Virginia Moran

Villafeliz recuerda los fueros de León

Virginia Moran

Villafeliz recuerda los fueros de León

Virginia Moran

Villafeliz recuerda los fueros de León

Virginia Moran

Villafeliz recuerda los fueros de León

tracking