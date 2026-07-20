La BRIF de Tabuyo del Monte se desplaza a Guadalajara para combatir el incendio forestal de La Mierla

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

La base de la BRIF de Tabuyo del Monte, situada en la provincia de León, ha movilizado a sus efectivos para participar en las labores de extinción del incendio forestal declarado en La Mierla, en la provincia de Guadalajara (#IFLaMierla).

La brigada que se encontraba de turno presencial ha iniciado su desplazamiento por carretera hacia la zona afectada para sumarse de inmediato a las tareas de control del fuego.

Por su parte, el personal que integra la brigada de especial disponibilidad ha sido citado en la base a las 18:30 horas. Este segundo contingente se incorporará al operativo por vía aérea a bordo de helicópteros y está previsto que trabaje sobre el terreno durante toda la noche.