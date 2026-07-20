La BRIF de Tabuyo del Monte se desplaza a Guadalajara para combatir el incendio forestal de La Mierla
La brigada de turno presencial se ha movilizado por tierra, mientras que el contingente de especial disponibilidad parte en helicóptero para intervenir durante la noche
La base de la BRIF de Tabuyo del Monte, situada en la provincia de León, ha movilizado a sus efectivos para participar en las labores de extinción del incendio forestal declarado en La Mierla, en la provincia de Guadalajara (#IFLaMierla).
La brigada que se encontraba de turno presencial ha iniciado su desplazamiento por carretera hacia la zona afectada para sumarse de inmediato a las tareas de control del fuego.
Por su parte, el personal que integra la brigada de especial disponibilidad ha sido citado en la base a las 18:30 horas. Este segundo contingente se incorporará al operativo por vía aérea a bordo de helicópteros y está previsto que trabaje sobre el terreno durante toda la noche.