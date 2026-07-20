La Bañeza adjudica las obras de pavimentación en varias calles del municipio

Publicado por Redacción La Bañeza Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza continúa avanzando en la mejora de las infraestructuras viarias del municipio con la adjudicación del contrato de obras para la pavimentación de la calle Santa Elena, la rotonda de la avenida de Portugal, la calle La Pradilla y la calle Doctor Fleming. El presupuesto base de licitación del contrato, IVA incluido, ascendía a 125.171,16 euros.

Tras la correspondiente fiscalización del Sobre Único por parte de la Mesa de Contratación, de conformidad con lo establecido en la cláusula decimoquinta del pliego de cláusulas administrativas particulares, y una vez realizada la valoración de los criterios automáticos, la oferta presentada por EXFAMEX, S.L. resultó ser la elegida. La propuesta de esta empresa, por un importe de 90.019,78 euros, IVA excluido, ha sido la seleccionada para ejecutar estos trabajos.

El ayuntamiento reafirma su compromiso con la conservación y mejora de la red viaria municipal, contribuyendo a incrementar la seguridad, la accesibilidad y la calidad de los espacios públicos para la ciudadanía.