Alto Bernesga anima a conocer la investigación del propóleo que realiza el Ictal

La actividad está abierta a cualquier persona interesada por la innovación en el medio rural.DL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Reserva de la Biosfera Alto Bernesga organiza el próximo 5 de agosto, a las nueve de la mañana, una visita al Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos (Ictal) de la Universidad de León para conocer de primera mano una investigación que explora el uso del propóleo como conservante natural en productos cárnicos.

La actividad, enmarcada en el proyecto europeo RES-MAB está dirigida tanto a apicultores como a cualquier persona con interés por la ciencia y la innovación en el medio rural.

Durante la jornada, la investigadora Eugenia Rendueles presentará el trabajo que desarrolla el Ictal para evaluar el uso del propóleo como conservante natural en productos cárnicos, aprovechando sus propiedades antimicrobianas y antioxidantes como alternativa a determinados aditivos utilizados habitualmente en la industria alimentaria. Las personas interesadas en participar deberán inscribirse en actividades@altobernesgabiosfera.es.