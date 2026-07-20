Extinguido el incendio de Ribota tras arrasar más de 551 hectáreas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El incendio forestal de Ribota de Sajambre fue declarado extinguido este lunes, según datos de la plataforma Inforcyl de la Junta de Castilla y León. El fuego, que se originó a causa de los rayos el pasado 26 de junio, ha entrado en la categoría de Gran Incendio Forestal (GIF) al haber calcinado un total de 551 hectáreas, de las cuales 500 corresponden a terreno de pasto y 51 a matorral.

Las labores de extinción resultaron especialmente complejas debido a la orografía del terreno. Las elevadas pendientes de la zona impidieron el acceso por vía terrestre y dificultaron notablemente las descargas aéreas ante el grave peligro de provocar desprendimientos. Para combatir las llamas se desplegó un amplio operativo conjunto de medios leoneses y asturianos. El dispositivo contó con técnicos, agentes medioambientales, helicópteros, cuadrillas helitransportadas y de tierra, además de bomberos de la Diputación de León y del servicio del Principado.

A lo largo de sus casi dos semanas activo, la evolución del fuego obligó a modificar su nivel de peligrosidad en varias ocasiones. El pasado 4 de julio se elevó a Índice de Gravedad Potencial (IGP) 1 al amenazar bienes no forestales y prever más de 12 horas para su estabilización, obligando además a cortar la N-625 en el kilómetro 127, dentro del municipio de Oseja de Sajambre, por la densidad del humo. La situación empeoró el 5 de julio, cuando se alcanzó el IGP 2 debido a desprendimientos que provocaron el corte total de la citada carretera en el kilómetro 125 y forzaron el confinamiento de los habitantes de Ribota hasta el día siguiente.

La gravedad de la situación motivaron que el 7 de julio Castilla y León y Asturias constituyeran un mando único de coordinación. Ese mismo día, gracias a la evolución favorable, el incendio pudo ser rebajado de nuevo a IGP 1, hasta su total extinción.