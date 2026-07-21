El Consejo de Ministros aprueba obras de emergencia en carreteras leonesas por 7,8 millones

Baches en la N-120, a la altura de Valverde de la Virgen.ángelopez

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El Consejo de Ministros dio hoy el visto bueno a la declaración de emergencia para las obras de reparación del firme en diversos puntos de carreteras de la provincia de León por importe de 7,8 millones de euros.

Los viales afectados son las carreteras A-6, N-120, N-601, N-625 y N-621, que presentan deterioro en el firme de algunos tramos, situación que se ha visto agravada de manera muy significativa durante los periodos de intensas lluvias que soportadas desde diciembre de 2025 y enero y febrero de 2026.

La Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental estima necesario realizar las siguientes actuaciones: fresado de la mezcla bituminosa existente, según subtramos, reposición del firme con mezcla bituminosa en caliente, según subtramos y reposición de la señalización horizontal.