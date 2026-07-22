Los senderistas de Algadefe organizan un agosto repleto de actividades

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La Asociación de Senderistas de Algadefe ha revelado el programa de actos para agosto de 2026, para la participiación en los mismos, tanto de socios como de los no socios.

El sábado 1 de agosto está ocupado por la V Marcha Solidaria de Algadefe, organizada por la Asociación de Senderistas de Algadefe y León Termal Sport de Santa María del Páramo, que dona a cada persona que adquiera un dorsal un pase para sus instalaciones de spa.

La carrera tiene como objetivo la recaudación de fondos para la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de León, mediante la venta de dorsales, los cuales son personales e intransferibles, y cuyo importe íntegro se dona a la causa. El contacto con la Asociación de Senderistas de Algadefe se puede realizar a través del correo senderistasdealgadefe@gmail.com.

El domingo 9 de agosto, la actividad organizada es una marcha cicloturista dirigida por cuatro pueblos, Villademor, San Millán, Toral y Algadefe, con el objetivo de que los jóvenes de dichos pueblos realicen deporte y participen conjuntamente en actividades lúdicas y festivas en convivencia.

Por último, el miércoles 12 de agosto hay programada una marcha senderista desde la plaza mayor de Algadefe hasta el mirador del Morisco, desde donde se verá el eclipse solar, con gafas homologadas y un picoteo para los asistentes. La asociación invita a participar en estos eventos y se ponen a disposición de aquellas personas interesadas.