Un adolescente resulta herido tras colisionar un turismo y una motocicleta en Villaornate

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

Un adolescente de edad no especificada ha resultado herido este miércoles tras sufrir un accidente de tráfico en la localidad leonesa de Villaornate. El siniestro, consistente en una colisión entre un turismo y una motocicleta, se ha producido a las 18:11 horas en la céntrica calle Real del municipio.

Tras el impacto, se dio aviso de manera inmediata a los servicios de emergencia. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de Tráfico de León para asegurar la zona y regular la circulación, así como personal sanitario de Sacyl.

Para garantizar una rápida y eficaz atención al joven motorista, Sacyl movilizó un equipo médico de la zona junto con un helicóptero medicalizado, encargado de valorar in situ al herido y gestionar su posterior traslado al centro hospitalario correspondiente.