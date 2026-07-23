Verbenas, juegos y carrozas para honrar al patrón Santiago en Villadangos del Páramo

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Hoy por la tarde, los más pequeños de Villadangos del Páramo serán los encargados de dar el pistoletazo de salida a las fiestas patronales de Santiago Apóstol. Unas fiestas intensas para todos los vecinos, con actividades programadas durante cuatro días, todo el fin de semana, y con una visión completa para atender a todas las edades. La música y las verbenas serán las protagonistas de la celebración nocturna, pero durante el día habrá multitud de actos para disfrutar organizados por la junta vecinal de la localidad.

El programa festivo incluye actos tan populares como el tradicional partido que enfrenta a los solteros contra los casados, un campo y un balón para poner a prueba a ambos ‘bandos’. Pero también habrá un concurso de fachadas engaladas, una ocasión para que las viviendas muestren su mejor cara con motivo de las fiestas patronales y, también, para la procesión que se celebrará el domingo, en el marco de la misa. El acto religioso será a las 13.00 horas e incluye la destacada representación de Santiago Apóstol a caballo, todo un símbolo de estas fiestas en Villadangos del Páramo. Otro de los actos más populares en las fiestas leonesas es el desfile de carrozas y disfraces, que estará acompañado por una animada charan El pregonero de las fiestas de este año será Daniel Alonso Martínez, uno de los más jóvenes profesores catedráticos de la Universidad de León, que además, nació en Villadangos. Este joven alcanzó la máxima categoría académica con tan sólo 35 años y es un activo investigador, además de dinamizador de la actividad académica universitaria. Su pregón será mañana a las 22.00 horas. Los niños tendrán actividades exclusivas, como juegos y un parque exclusivo para ellos en la plaza del Ayuntamiento, además de pintacaras, tatuajes, globos y fiesta de la espuma. Las noches serán este fin de semana de Villadangos con las verbenas. Discotecas y orquestas animarán las fiestas. La primera jornada será para Némesis y Electromoon; la segunda para Sonho y Funçao Públika y la tercera, el día grande de las fiestas, el sábado, la animación correrá a cargo de la discoteca Némesis y la orquesta América de Vigo. La última noche festiva será el grupo Adrenalina será el encargado de hacer bailar a todos en la plaza del Ayuntamiento del Villadangos. Las discotecas móviles arrancarán la noche, darán paso a las orquestas y después regresarán las discotecas hasta altas horas de la madrugada. Unas fiestas para todo el pueblo.