El deporte de orientación regresa a Cerezales

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Fundación Cerezales Antonino y Cinia y la Asociación Alcon organizan este sábado 25 de julio una nueva edición de su ya tradicional carrera de orientación en Cerezales del Condado, una actividad abierta a todos los públicos que combina deporte, diversión y conocimiento del entorno.

La jornada comenzará a las 17.30 horas con unos juegos de orientación dirigidos a niños y niñas, que recorrerán las calles de la localidad siguiendo un itinerario de aproximadamente 1.500 metros en busca de las balizas señaladas en el mapa.

Posteriormente, a las 19.00 horas se abrirán las inscripciones para la carrera competitiva, cuya salida está prevista para las 19.30 horas. La prueba podrá realizarse de forma individual o por parejas y está abierta a participantes de todas las edades, aunque los menores de 12 años deberán competir acompañados por una persona adulta.

La inscripción tendrá un coste simbólico de un euro, mientras que la participación en los juegos infantiles será gratuita. La actividad se desarrollará en los alrededores de la Fundación Cerezales Antonino y Cinia y permitirá a los participantes iniciarse o profundizar en el deporte de orientación a través de recorridos adaptados.