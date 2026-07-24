La Feria del Vino celebra cuatro décadas de trabajo para construir la marca León

El Jardín de los Patos de Valencia de Don Juan volvió a convertirse este viernes en el mejor escaparate del vino leonés. A los pies del majestuoso castillo coyantino, la DO León inauguró la vigésimo cuarta edición de su Feria del Vino, una cita que hasta el domingo reunirá a catorce bodegas y pondrá al alcance del público más de ochenta referencias comerciales, reflejo del excelente momento que atraviesa el sector.

El presidente del Consejo Regulador, Rafa Blanco, fue el encargado de abrir el acto recordando que la feria alcanza ya sus veinticuatro ediciones y aprovechó para agradecer el respaldo institucional y el trabajo de bodegueros, viticultores y técnicos que han convertido esta cita en uno de los grandes acontecimientos del verano leonés.

Pero el verdadero protagonismo de su intervención recayó sobre Francisco Giganto, al que definió como «un hombre bueno, honesto, noble y el más generoso de cuantos conozco en Valencia de Don Juan». Recordó sus cuarenta y dos años elaborando vinos en las antiguas cooperativas y aseguró que, frente al milagro bíblico de convertir el agua en vino, «el verdadero milagro era hacer grandes vinos con los escasos medios de aquellas cooperativas».

Tomó después la palabra el alcalde de Valencia de Don Juan, quien dio la bienvenida a vecinos y visitantes reivindicando el papel que la feria desempeña dentro de la programación estival del municipio. «Es la feria más importante de nuestro verano y, personalmente, la que más me gusta», aseguró. El regidor subrayó además que la presente edición tiene para él un significado especial al compartir la inauguración con Francisco Giganto, «un gran amigo y excelente profesional», cuya pasión por el vino definió como un ejemplo para todos. Antes de concluir, lanzó una invitación a disfrutar de los tres días de feria «y de todas las actividades programadas, pero siempre con moderación».

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, incidió en el excelente momento que vive el sector. Recordó que la última añada ha sido calificada oficialmente como «excelente», una distinción que, dijo, «no se concede con ligereza», sino que reconoce meses de trabajo en las viñas y en las bodegas. Defendió que apostar por el vino supone apostar por el empleo, la fijación de población y el desarrollo de los pueblos leoneses, además de convertirse en un importante recurso turístico.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en León, destacó que el reconocimiento alcanzado por la DO León es consecuencia de muchos años de trabajo colectivo. «El prestigio que hoy tiene la DO León no ha surgido por casualidad», afirmó, recordando el esfuerzo de viticultores, bodegas y Consejo Regulador para situar a los vinos leoneses en una posición cada vez más reconocida.

Pero la emoción llegó con la intervención del verdadero protagonista de la jornada. Francisco Giganto, visiblemente emocionado, repasó la historia de una denominación de origen construida, según recordó, «con más de cuarenta años de reuniones, viajes, ilusiones, decepciones y mucha perseverancia». Rindió homenaje a todas las personas que impulsaron la antigua Asociación Vinos de la Tierra y recordó las dificultades para encontrar un nombre capaz de representar a todas las zonas productoras. «Cada uno defendía el nombre de su pueblo o de su comarca, pero comprendimos que, si queríamos construir un proyecto de futuro, teníamos que dejar de pensar únicamente en lo nuestro para empezar a pensar en lo de todos». Aquella reflexión, explicó, condujo finalmente a elegir un nombre que hoy identifica a todos: León.

El veterano enólogo reivindicó el esfuerzo silencioso de generaciones de viticultores que mantuvieron vivas las viñas incluso cuando el futuro parecía incierto y recordó que el Prieto Picudo y el Albarín «son mucho más que dos variedades; son el alma de esta tierra». Confesó sentirse más orgulloso de haber formado parte de aquel grupo de personas que creyó en el potencial del vino leonés que de cualquier reconocimiento recibido durante su carrera. También tuvo palabras de agradecimiento para el alcalde de Valencia de Don Juan, José Jiménez, por tantos años de amistad y colaboración; para Rafa Blanco, por continuar impulsando la denominación; y para María, trabajadora del Consejo Regulador, por su dedicación diaria. Cerró su intervención con una frase que resumió el espíritu de la jornada: «El vino no es solo una bebida. Es paisaje, cultura, esfuerzo, identidad y la historia de un pueblo que nunca dejó de creer en sí mismo».

La feria continúa este sábado con más degustaciones, el popular Coyanza Chef Júnior, exhibición de arte grafitero sobre barricas y beauty bar y posibilidad de personalización de las copas, y por la noche, el concierto del grupo Los Sultanes, reconocida banda de versiones de pop y rock español e internacional.