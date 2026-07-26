Un hombre de mediana edad resulta herido tras sufrir un vuelco su turismo en la A-6 a la altura de Cebrones del Río

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

Un hombre de mediana edad ha resultado herido este domingo tras sufrir un accidente de tráfico en la autovía A-6, concretamente en el kilómetro 298, en sentido Madrid, dentro del término municipal de Cebrones del Río.

El suceso se ha producido cuando un turismo se ha salido de la vía por causas que aún se investigan y ha terminado volcando. A consecuencia del impacto, el conductor y único ocupante ha logrado salir del vehículo por su propio pie, aunque presentaba heridas sangrantes visibles, por lo que se ha solicitado asistencia médica urgente.

El servicio de emergencias 1-1-2 ha recibido el aviso de la incidencia a las 17:36 horas. De forma inmediata, la sala de operaciones ha dado traslado del aviso a la Guardia Civil de Tráfico, que se ha desplazado hasta el lugar para asegurar la zona y regular la circulación, así como a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado los recursos necesarios para atender y estabilizar al varón herido.