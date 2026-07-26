Mansilla libra su última batalla medieval
Mansilla de las Mulas cerró este domingo una nueva edición de sus tradicionales Jornadas Medievales con la celebración del Gran Torneo de Caballeros, un espectáculo que reunió a numeroso público en el entorno del Postigo y que sirvió como colofón a un intenso fin de semana de recreación histórica. La muralla de la villa se transformó en un auténtico escenario medieval, donde el choque de espadas, las justas y los duelos protagonizados por caballeros ataviados con armaduras históricas transportaron a los asistentes a otra época. Con este acto concluyeron unas jornadas que, un año más, han llenado de vida las calles de la villa.