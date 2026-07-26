Mansilla libra su última batalla medieval

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Mansilla de las Mulas cerró este domingo una nueva edición de sus tradicionales Jornadas Medievales con la celebración del Gran Torneo de Caballeros, un espectáculo que reunió a numeroso público en el entorno del Postigo y que sirvió como colofón a un intenso fin de semana de recreación histórica. La muralla de la villa se transformó en un auténtico escenario medieval, donde el choque de espadas, las justas y los duelos protagonizados por caballeros ataviados con armaduras históricas transportaron a los asistentes a otra época. Con este acto concluyeron unas jornadas que, un año más, han llenado de vida las calles de la villa.