BBVA amplía las ayudas para los afectados por los incendios a Madrid, Ávila, León, Segovia y Castellón

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los particulares podrán solicitar préstamos de hasta 50.000 euros, con plazos de devolución de entre 12 y 60 meses (con posibilidad de carencia hasta 6 meses). Esta financiación permitirá atender los gastos derivados de los incendios y hacer frente a la reparación o reposición de los bienes dañados.

En el caso de autónomos, pymes y empresas, BBVA pone a su disposición préstamos de hasta 200.000 euros, con un plazo máximo de devolución de 48 meses. Las operaciones podrán incluir un periodo de carencia de hasta 24 meses para adaptar las cuotas a la situación y a las necesidades de cada negocio.

Con estas dos líneas, BBVA busca ofrecer una respuesta rápida a quienes han sufrido las consecuencias de los incendios en Guadalajara, Comunidad de Madrid, Ávila, León, Segovia y Castellón. Los afectados podrán acudir a una serie de oficinas concretas de la entidad para conocer las condiciones y estudiar la solución que mejor se ajuste a su situación. A la CBC de Guadalajara, se han añadido las del Bierzo, Segovia y Ávila. También la de Castellón Centro, Castellón Sur, Castellón Norte y Puerto de Sagunto. En la Comunidad de Madrid están las de Villanueva de la Cañada, Arroyomolinos, Navalcarnero-Libertad, San Martín de Valdeiglesias y Villaviciosa de Odón.

El banco mantendrá una atención cercana en las zonas afectadas para acompañar a las familias y a los negocios durante el proceso de recuperación y ayudarles a retomar cuanto antes su actividad habitual.

BBVA Allianz ha habilitado un teléfono específico, el 911 749 620, para atender a los titulares de seguros de BBVA que se hayan visto afectados por los incendios. Los clientes podrán dirigirse a las oficinas de la entidad en las zonas afectadas para recibir toda la información y el acompañamiento necesarios.